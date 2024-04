Rafila, despre situația de la Sf. Pantelimon: Astfel de sesizări nu putem decât să le investigăm

„În cursul zilei de astăzi a apărut în presă un articol care menționa faptul că a existat o reclamație care a adus în atenția publicului o serie de morți suspecte la Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Pantelimon din București, pe secția de ATI, circa 20 de persoane. Ulterior am văzut și documentul care a fost înaintat conducerii spitalului de directorul de îngrijiri. Directorul de îngrijiri era în concediu de odihnă și ar fi fost sesizat de o asistentă, nu cunoaștem numele asistentei de la ATI care a menționat că medicii de acolo ar fi administrat incorect o anumită susbtanță medicamentoasă, lucru care s-a soldat cu circa 20 de decese”, a spus Alexandru Rafila în ședința de Guvern de joi.

El a anunțat că, vineri dimineața, Corpul de control al ministrului Sănătății va fi prezent la spital.

„De asemenea, am rugat ca un reprezentant al Colegiului Medicilor, pentru că discutăm de o problemă de jurisdicție profesională, responsabilitatea revine Colegiului Medicilor din București, un profesor reputat va sosi împreună cu echipa de control de la Ministerul Sănătății, în plus în spital managerul a dispus o anchetă internă cu medici din alte secții, care evaluează situația, dacă are legătură cu realitatea”, a adăugat ministrul Sănătății.

„Până în momentul de față nu putem să avem niciun fel de comentariu pentru că discutăm de o decizie medicală, ori deciziile medicale aparțin medicilor. Astfel de sesizări, în care nu avem nici măcar numele persoanei care a făcut această sesizare, până la urmă nu putem să facem altceva decât să le investigăm. Dacă acest caz a fost adus în atenția organelor de urmărire penală cu atât mai bine, ancheta va fi cu atât mai completă. Noi putem să facem o anchetă de natură administrativă, de natură profesională Colegiul Medicilor, și orice fel de concluzie care naște suspiciuni referitoare la un tratament incorect va fi sesizată instituțiilor abilitate”, a mai spus ministrul.

În patru zile, la ATI din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Sf. Pantelimon București au murit 20 de pacienți.

