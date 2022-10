Sprijin american pentru dezvoltarea programului nuclear civil al României

„Am avut o nouă întâlnire de lucru cu Jose W. Fernandez, Under Secretary for Economic Growth, Energy, and the Environment, pentru a discuta despre ulimele evoluții ale proiectelor prevăzute în Acordul între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă şi în sectorul energiei nucleare civile din România”, scrie Virgil Popescu pe Facebook.

Ministrul anunță că a discutat despre finanțarea pentru retehnologizarea reactorului 1 și construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă, despre întărirea parteneriatului strategic în domeniul energiei dar și al relațiilor comerciale și bilaterale dintre cele doua state.

„Am primit asigurarea întregului suport din partea SUA pentru dezvoltarea programului nuclear civil al României, pentru asigurarea securității în vederea aprovizionării cu gaze naturale și LNG a României și Republicii Moldova”, adaugă acesta.

(sursa: Mediafax)