Stoltenberg: SUA şi Europa sunt mai puternice şi mai în siguranţă împreună în cadrul Alianţei Atlantice

''Nu cred doar în America. Aşa cum nu cred nici doar în Europa. Cred în Statele Unite şi Europa împreună în NATO, pentru că împreună suntem mai puternici şi mai în siguranţă'', a declarat Stoltenberg într-un discurs rostit în cadrul ceremoniei aniversare în faţa miniştrilor de externe ai celor 32 de aliaţi.



Politicianul norvegian a subliniat că Europa are nevoie de Statele Unite pentru securitatea sa şi că o împărţire echitabilă a sarcinilor este esenţială. În acest context, el a precizat că aliaţii europeni investesc mult mai mult în apărare şi că, până în acest an, majoritatea vor atinge pragul de 2% din PIB pentru cheltuielile militare de apărare, conform site-ului NATO.



În acelaşi timp, însă, Stoltenberg a subliniat că şi America de Nord are nevoie de Europa. Aliaţii europeni oferă forţe militare de talie mondială, vaste reţele de informaţii şi o influenţă diplomatică unică, multiplicând puterea Americii, a argumentat el, adăugând că, prin intermediul NATO, Statele Unite au mai mulţi prieteni şi mai mulţi aliaţi decât orice altă mare putere.