Chiriile au scăzut în medie cu 3% în luna februarie, comparativ cu luna ianuarie

● Cea mai mare creștere de preț pentru închiriere a fost în Oradea, la apartamentele cu trei camere (+29%)

● Cea mai mare scădere de prețuri pentru închirieri s-a înregistrat în Iași, la garsoniere (-6%)

● Orașele în care prețurile chiriilor au stagnat în februarie sunt: Cluj-Napoca și Sibiu

În luna februarie a acestui an s-au înregistrat cu 2% mai puține interacțiuni între chiriași și cei care publică anunțuri de închiriere pe Storia - platforma de imobiliare lansată de OLX, comparativ cu luna februarie a anului trecut. Totodată, comparând luna februarie a.c. cu luna ianuarie a acestui an, s-a observat o scădere de 3% a interacțiunilor dintre chiriași și cei care oferă spre închiriere imobile.

Prețurile solicitate pe Storia pentru chiriile din cele 10 orașe analizate, orașele cu cele mai multe anunțuri de pe platformă, au înregistrat o creștere de 15% de la un an la altul (februarie 2024 vs. februarie 2023), în timp ce prețurile solicitate de la o lună la alta (februarie 2024 vs. ianuarie 2024) au scăzut cu 3%.

