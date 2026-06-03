Simbolul fotbalului românesc, pe aeronava olimpică: TAROM îl omagiază pe Mircea Lucescu

TAROM a semnat un protocol cu familia lui Mircea Lucescu pentru ca numele fostului internațional și selecționer al României să fie atribuit unei aeronave Boeing 737 MAX, cea mai performantă din flota sa.

Protocolul a fost semnat de Elena și Răzvan Lucescu, soția și fiul antrenorului, alături de directorul general al TAROM, Bogdan Costaș.

„Tatăl meu a dedicat o viaţă întreagă fotbalului românesc şi european. Faptul că numele lui va fi purtat de o aeronavă TAROM este un omagiu pe care familia noastră îl primeşte cu emoţie şi recunoştinţă. Sperăm că această aeronavă va călători mereu cu bine şi va fi un simbol al performanţei”, a declarat Răzvan Lucescu.

Directorul general al companiei, Bogdan Costaș, a spus că alegerea numelui lui Mircea Lucescu este un omagiu adus antrenorului.

„Nu întâmplător am ales să denumim cea mai performantă aeronavă din flota TAROM cu numele lui Mircea Lucescu. Este, în primul rând, cel mai puternic omagiu pe care TAROM îl putea aduce marelui antrenor. Și este, totodată, un simbol al valorilor pe care marii reprezentanți ai sportului românesc le-au întrupat de-a lungul timpului: oameni care au apărut din locuri și din situații în care nimeni nu le dădea nicio șansă și care, prin muncă, disciplină și un set de valori morale solide, au reușit să facă performanță și să dea încredere tuturor românilor. Acestea sunt și valorile TAROM”, a declarat Bogdan Costaș.

Inițiativa continuă seria prin care TAROM atribuie numele unor mari sportivi români aeronavelor sale. În 2024, compania a semnat un protocol similar pentru utilizarea numelui Nadiei Comăneci, atribuit unei aeronave Boeing 737-800. Avionul a transportat lotul olimpic al României la Jocurile Olimpice de la Paris.

Mircea Lucescu este considerat cel mai titrat antrenor din istoria fotbalului românesc. De-a lungul carierei, a câștigat trofee în România, Turcia și Ucraina și a pregătit echipe precum Dinamo, Rapid, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk și Dinamo Kiev. El a murit pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani.

(sursa: Mediafax)

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