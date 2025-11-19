Dependență de telefon sau dependență de dopamină? Ce este, simptome și cum să o depășești

Trăim într-o perioadă în care totul este conceput pentru a ne capta atenția și a ne provoca plăcere instantanee: rețele sociale, notificări, seriale, cumpărături, jocuri video.

În spatele acestei căutări constante de stimulare se află același mecanism cerebral: dopamina, neurotransmițătorul plăcerii, motivației și recompensei.

Totuși, atunci când creierul se obișnuiește să primească doze continue de dopamină, poate ajunge să depindă de ele pentru a se simți bine, scrie Psihologia-online.

Acest fenomen, cunoscut popular drept „dependență de dopamină”, nu se referă la o dependență chimică propriu-zisă, ci la un tipar comportamental în care oamenii caută compulsiv activități care le oferă gratificare imediată.

Așa-numita dependență de dopamină nu este o dependență chimică în sensul clasic, ci un tipar de dependență comportamentală în care creierul caută constant stimuli care generează plăcere imediată.

Dopamina este un neurotransmițător fundamental în sistemul de recompensă al creierului: intervine în motivație, atenție, învățare și în senzația de plăcere. De fiecare dată când realizăm o activitate plăcută — cum ar fi să ne uităm la telefon, să primim un „like” sau să mâncăm ceva ce ne place — creierul eliberează dopamină, întărind comportamentul.

Problema apare atunci când această căutare a plăcerii devine o nevoie continuă de stimulare, reducând toleranța la plictiseală și capacitatea de a ne bucura de lucrurile simple.

Supraproducția de stimuli poate altera echilibrul natural al sistemului dopaminergic, provocând apatie, anxietate sau lipsă de motivație atunci când recompensa nu apare.

Astfel, persoana rămâne prinsă într-un ciclu de gratificare instantanee care generează dependență psihologică și îngreunează reglarea emoțională.

Recunoașterea dependenței de dopamină nu este întotdeauna simplă, deoarece multe dintre comportamentele asociate sunt social acceptate.

Totuși, există semnale care indică faptul că sistemul de recompensă este suprastimulat.



Printre principalele simptome se numără:

Nevoia constantă de a verifica telefonul, rețelele sociale sau e-mailul, chiar și fără un motiv clar.

Dificultatea de a te concentra pe sarcini de durată mai lungă.

Plictiseală sau iritabilitate atunci când nu există stimuli imediat disponibili.

Senzație de gol atunci când activitățile plăcute sunt întrerupte.

La nivel emoțional pot apărea anxietate, nerăbdare, demotivare și impresia că „nimic nu mai provoacă plăcere” fără un stimul rapid.

Fizic, pot apărea oboseală, somn dereglat și tendința de a amâna sarcinile.

În timp, creierul devine mai puțin sensibil la dopamina naturală, ceea ce determină căutarea unor stimuli tot mai intensi și mai frecvenți. Acest cerc vicios menține starea de dependență și reduce satisfacția oferită de experiențele cotidiene.



Dependența de dopamină poate apărea în obiceiuri zilnice aparent inofensive, dar care creează dependență. Un exemplu clar sunt rețelele sociale, concepute pentru a elibera mici doze de dopamină la fiecare „like” sau notificare. Același lucru se întâmplă cu utilizarea excesivă a telefonului, consumul compulsiv de seriale sau cumpărăturile impulsive online.

Jocurile video și aplicațiile de pariuri stimulează intens sistemul dopaminergic, la fel ca alimentele ultraprocesate bogate în zahăr și grăsimi, care provoacă vârfuri de plăcere urmate de căderi emoționale. Chiar și activități precum verificarea constantă a e-mailului de serviciu, scroll-ul infinit sau căutarea aprobării altora pot deveni adictive.

Aceste comportamente nu sunt problematice în sine, ci doar atunci când devin principala sursă de plăcere și înlocuiesc experiențe mai semnificative, precum contactul social autentic, odihna sau creativitatea. Cheia este să identifici momentul în care un obicei încetează să fie o plăcere și devine o formă de evadare.



Depășirea dependenței de dopamină presupune reeducarea creierului pentru a recăpăta toleranța la liniște, calm și efort:

Primul pas este conștientizarea obiceiurilor care generează dependență: rețele, telefon, mâncare, cumpărături sau muncă.

O strategie eficientă este „postul de dopamină”, adică reducerea treptată a stimulilor artificiali și înlocuirea lor cu activități care favorizează reglarea naturală, precum mersul pe jos, cititul, meditația sau timpul petrecut în natură.

Practicarea mindfulness-ului ajută la observarea impulsurilor fără a reacționa automat, în timp ce organizarea timpului și pauzele conștiente ajută la ruperea compulsiei pentru imediatețe.

Este importantă și reglarea somnului, exercițiul fizic și alimentația, deoarece influențează direct eliberarea de dopamină.

În cazurile severe sau cu anxietate asociată, terapia cognitiv-comportamentală poate ajuta la identificarea declanșatorilor și la crearea unor rutine echilibrate.

Recuperarea controlului nu înseamnă eliminarea plăcerii, ci învățarea de a o trăi fără a depinde de stimulare constantă.



Atunci când sistemul dopaminergic este suprastimulat pe perioade lungi, creierul își reduce sensibilitatea naturală la dopamină, un fenomen similar cu cel din dependențele chimice. Astfel, activitățile cotidiene devin mai puțin satisfăcătoare, generând apatie, lipsă de motivație și dificultăți de concentrare. Emoțional, pot apărea anxietate, iritabilitate și oboseală mentală cronică.

Suprastimularea dopaminergică poate afecta și somnul, performanța academică sau profesională și poate crește impulsivitatea. Social, favorizează izolarea și căutarea constantă de aprobare externă. În timp, creierul va avea nevoie de stimuli tot mai puternici pentru a simți aceeași plăcere, perpetuând ciclul dependenței.

Restabilirea echilibrului dopaminergic necesită răbdare și consecvență. Prin reducerea expunerii la stimuli intensi și reconectarea cu activități simple precum lectura, odihna sau contactul emoțional real, creierul își recapătă capacitatea de a se bucura fără excese și, odată cu ea, starea de bine mentală.

