Tîlvăr: Suntem preocupaţi de asigurarea condiţiilor de muncă şi viaţă pentru militari în acord cu misiunile asumate

Ministrul Tîlvăr a felicitat activul de comandă al Brigăzii 18 Cercetare-Supraveghere "Decebal" pentru rezultatele foarte bune înregistrate în acest an de instrucţie şi şi-a exprimat încrederea în capacitatea marii unităţi de a-şi îndeplini misiunile încredinţate.



"Specificul activităţii dumneavoastră vă conferă un statut unic în organica Armatei României, dar vă asigur că şi aşteptările noastre sunt pe măsură. V-am văzut şi în teren, în acest an, la exerciţiul Saber Guardian, sunt la curent cu perspectivele apropiate de extindere a capacităţilor de luptă şi vă asigur de întregul meu sprijin şi al echipei pe care o conduc la vârful Ministerului Apărării Naţionale", a declarat ministrul Angel Tîlvăr, potrivit unui comunicat de presă transmis de MApN.



Ministrul Tîlvăr a evidenţiat importanţa derulării cu maximă eficienţă a proiectelor de modernizare a cazărmilor Brigăzii şi a adaptării infrastructurii de instruire la standardele moderne ale tehnicii de luptă care urmează să intre în dotare.



"Suntem permanent preocupaţi să asigurăm armatei noastre cele mai moderne tehnologii, capabile să asigure combaterea ameninţărilor din actualul şi viitorul mediu de securitate. Dar, oricât de performante vor fi noile echipamente, avem nevoie şi de o resursă umană motivată şi foarte bine pregătită. Puteţi conta pe determinarea noastră în a vă asigura condiţii de muncă şi viaţă în acord cu importanţa misiunilor pe care vi le-aţi asumat", a arătat Angel Tîlvăr, conform sursei citate.



Comandantul Brigăzii 18 Cercetare-Supraveghere, colonel Virgil Nicu Florescu, a prezentat o informare cu privire la locul şi rolul marii unităţi în organica Forţelor Terestre Române, stadiul îndeplinirii obiectivelor de instruire stabilite pentru 2023 şi pentru anii următori.



A fost prezentată starea înzestrării cu tehnică militară, cu accent pe programele importante aflate deja în derulare, care vor asigura dotarea structurilor marii unităţi cu tehnică de ultimă generaţie, ceea ce va permite îndeplinirea misiunilor încredinţate cu mai mare eficienţă.



Au fost evidenţiate eforturile depuse pentru valorizarea celei mai importante resurse a marii unităţi timişorene, resursa umană, în special în ceea ce priveşte îmbunătăţirea condiţiilor de cazare, hrănire şi echipare a personalului.



"Brigada 18 are în derulare nouă obiective în domeniul modernizării infrastructurii - atât lucrări de reparaţii capitale, cât şi de investiţii, a căror valoare însumată depăşeşte 600 de milioane lei, ceea ce va contribui în mod fundamental la schimbarea în bine a mediului în care oamenii noştri se instruiesc şi îşi execută misiunile", a declarat colonelul Florescu.



La activitate au participat: locţiitorul şeful Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Gheorghiţă Vlad, locţiitorul pentru resurse al şefului Statului Major al Apărării, general de brigadă Bixi-Pompliu Mocanu şi şefi ai unor structuri centrale din cadrul ministerului.