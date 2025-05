Preşedintele Emmanuel Macron dezminte orice "scenă domestică" între el şi soţia sa

Preşedintele a dat asigurări că el şi Brigitte "se ciondăneau" şi "glumeau" şi a cerut "tuturor să se calmeze" în privinţa interpretărilor acestor imagini.



"Glumeam cu soţia mea, aşa cum o facem destul de des (...) De trei săptămâni există oameni care s-au uitat la filmuleţe şi care cred că am împărţit un plic de cocaină, că am făcut un gest cu mâna cu preşedinte turc şi că acum sunt pe cale să fac o scenă domestică cu soţia mea. Nimic din toate acestea nu este adevărat (...), deci trebuie ca toată lumea să se calmeze", a declarat preşedintele francez jurnaliştilor la Hanoi.



Imaginile filmate duminică seară de agenţia de presă americană Associated Press pe Aeroportul din Hanoi arată deschizându-se uşa avionului prezidenţial, apoi silueta lui Emmanuel Macron apărând în cadru, în timp ce acesta se afla încă în interiorul aparatului de zbor. În acel moment, un braţ al soţiei sale apare în cadru, fără ca Brigitte Macron să poată fi văzută în întregime, iar ea îşi îndreaptă energic o mână spre faţa preşedintelui, într-un gest care poate părea o mică lovitură.

