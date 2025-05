Merz afirmă că "nu îşi face iluzii" în legătură cu o încheiere rapidă a războiului din #Ucraina

"S-ar putea să fie nevoie să ne pregătim pentru o durată mai lungă" a conflictului, a declarat Merz după discuţii cu premierul finlandez Petteri Orpo, în oraşul Turku din sud-vestul Finlandei.



De-a lungul istoriei, conflictele s-au încheiat de obicei atunci când una sau ambele părţi au ajuns la epuizare, fie militară, fie economică, a mai spus Merz.



"Evident, suntem încă departe de asta în acest război", a argumentat el.



Cancelarul german, care a preluat funcţia la începutul lunii mai, a insistat că sprijinul pentru Ucraina va continua.



Războiul nu este doar despre integritatea teritorială a Ucrainei, a sugerat el.



"Ordinea politică pe care am stabilit-o împreună cu Rusia după 1990 este pusă sub semnul întrebării", a spus Merz. "Suntem ameninţaţi şi ne apăram împotriva acestui lucru", a mai declarat el.



Merz, în vârstă de 69 de ani, a subliniat că eforturile comune ale Uniunii Europene, Regatului Unit şi Statelor Unite din ultimele trei săptămâni pentru a face presiuni asupra Rusiei să accepte un armistiţiu au fost nereuşite.



"Oricum, nu mi-am făcut nicio iluzie de la început că acest lucru se va întâmpla foarte repede", a spus Merz, adăugând că Rusia nu are niciun interes pentru un armistiţiu în acest moment.



"În consecinţă, asta înseamnă că Ucraina trebuie să continue să se apere şi că trebuie să ne intensificăm eforturile, astfel încât Ucraina să se poată apăra", a mai spus cancelarul german.

AGERPRES