Un tren încărcat cu 32 lansatoare de rachete româneşti a fost filmat în drum spre Ucraina

Potrivit celor care au postat înregistrarea pe rețelele sociale, imaginile au fost filmate în urmă cu o săptămână la Verești, Suceava.

Aruncătorul de proiectile reactive cu 40 de lansatoare, APR-40, poate trage toate cele 40 de rachete într-o salvă în 16 secunde, iar distanţa de tragere este de aproximativ 20 km. Aceste lansatoare nu mai sunt de folos României, ele au fost înlocuite cu LAROM şi HIMARS. În 1990, Armata României avea în jur de 130 de astfel de lansatoare, care folosesc rachete de 122 mm.

Deoarece politica Guvernului României este să nu comenteze despre ajutoarele oferite Ucrainei, de cele mai multe ori aflăm din clipurile distribuite de militarii ucraineni ce arme din ţara noastră au ajuns pe frontul din Ucraina. De altfel, preşedintele Zelenski a mulţumit României, la începutul anului, pentru cele 15 pachete militare.

Fără să se laude prea mult, România a oferit Ucrainei diferite tipuri de armament şi o cantitate mare de muniţii, arată publicaţia oryxspioenkop.com, care a monitorizat armamentul folosit de armata ucraineană. Este vorba de o informare din surse deschise, doar tipurile de arme care au apărut în clipurile distribuite de militarii ucraineni, iar cantitatea ar putea fi în realitate mult mai mare.

A train loaded with 32 Romanian MLRS APR-40 was filmed by a local guy in its way to Ukraine, near the Romanian-Ukrainian border. As usual our MoD refused to comment. :) pic.twitter.com/jvvnmQUjMo