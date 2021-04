Turcan: Am încheiat primele două etape de evaluare a dosarelor de pensii: 202.000 dosare sunt finalizate complet

Ministrul Muncii, Raluca Turcan a anunțat pe pagina sa de socializare că primele două etape de evaluare a dosarelor de pensii s-au încheiat, fiind verificate aproape 250.000 de dosare, din care 202.000 de dosare finalizate complet.



Totodată ministrul a mai spus că a fost evaluat şi stadiul calculării dosarelor naţionale şi internaţionale, astfel încât să nu existe întârzieri.



"Am constatat că pe dosarele naţionale de pensii practic progresul a fost unul semnificativ, de la restanţe de 20.000 de dosare am ajuns la o restanţă de doar 54 de dosare care au termenul depăşit de 45 de zile, iar pe pensii internaţionale am progresat, de asemenea, raportat la ultima întâlnire. Mai avem o restanţă de 2.400 de dosare, 1.500 dintre acestea fiind în relaţia cu Italia şi de aceea conducerea Casei Naţionale de Pensii va avea o întâlnire online cu autorităţi din Italia, astfel încât să avansăm cât mai repede şi pe această parte de calcul a dosarele internaţionale de pensie", a explicat Turcan.

De asemenea, ministrul le-a transmis directorilor caselor de pensii că există deja un draft al unei ordonanțe de urgență, prin care să suplimenteze pe perioadă determinată personalul caselor județene de pensii în acest proces de evaluare.

„Noi estimăm că ar fi nevoie de suplimentarea cu 1.000-1.500 persoane și estimăm că procesul de recrutare va începe în aproximativ 2 luni. Un alt aspect care va fi stabilit prin această ordonanță de urgență se referă la remunerarea personalului angrenat în acest proces de evaluare. Sunt angajați din casele de pensii care și-au dublat activitatea și ei trebuie stimulați. Avem nevoie de o matrice exactă a modului în care să așezăm stimulentele pe care le vom acorda personalului implicat în procesul de evaluare a dosarelor de pensii, însă trebuie acordate diferențiat, în funcție de gradul de implicare a fiecărui angajat”, a spus Raluca Turcan.

Ea a subliniat că autorităţile şi-au propus ca întregul proces de evaluare a dosarelor să se încheie în maximum un an şi jumătate şi, de aceea, au în vedere şi stimularea şi accelerarea acestui proces pe perioada de vară, început de toamnă, pentru că atunci va fi "vârful" necesar de evaluare în perspectiva recalculării.