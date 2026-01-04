UE, declarație comună despre Venezuela. Ungaria nu a semnat documentul

„Uniunea Europeană face apel la calm și reținere din partea tuturor actorilor, pentru a evita escaladarea și a asigura o soluție pașnică la criză. UE reamintește că, în toate circumstanțele, trebuie respectate principiile dreptului internațional și ale Cartei ONU”, se arată în declarația comună.

Declarația mai afirmă și că membrii Consiliului de Securitate a ONU au o responsabilitate deosebită în ceea ce privește respectarea principiilor. În prezent, SUA este membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU.

UE a afirmat în repetate rânduri că Nicolás Maduro „nu are legitimitatea unui președinte ales în mod democratic și a pledat pentru o tranziție pașnică către democrație în Venezuela, condusă de venezueleni și respectuoasă față de suveranitatea țării. Dreptul poporului venezuelean de a-și determina viitorul trebuie respectat”, se mai arată în document.

Potrivit declarației comune, UE împărtășește prioritatea combaterii criminalității organizate transnaționale și a traficului de droguri, care reprezintă o amenințare semnificativă la adresa securității la nivel mondial. În același timp, Uniunea subliniază că aceste provocări „trebuie abordate prin cooperare susținută, cu respectarea deplină a dreptului internațional și a principiilor integrității teritoriale și suveranității”.

„Respectarea voinței poporului venezuelean rămâne singura modalitate prin care Venezuela poate restabili democrația și rezolva criza actuală. În acest moment critic, este esențial ca toți actorii să respecte pe deplin drepturile omului și dreptul internațional umanitar. Toți prizonierii politici aflați în prezent în detenție în Venezuela trebuie eliberați necondiționat”, arată sursa citată.

UE se află în strânsă legătură cu SUA, dar și cu partenerii internaționali pentru a facilita dialogul cu părțile implicate, îndemnând la negocierea unei soluții democratice, incluzive și pașnice, condusă de venzueleni, potrivit sursei citate.

„Autoritățile consulare ale statelor membre ale UE colaborează strâns pentru a proteja siguranța cetățenilor UE, inclusiv a celor deținuți ilegal în Venezuela”, mai arată sursa citată.

Printre cele 27 de țări UE semnatare ale acestei declarații se află și România, Franța, Germania sau Danemarca. Ungaria nu se află pe lista acestor țări, cu toate că premierul este un apropiat aliat al lui Trump, notează Sky News.

Reamintim că Moscova s-a aflat printre puținele voci internaționale care au condamnat demersul SUA în Venezuela și capturarea președintelui Maduro, afirmând că „pretextele invocate pentru a justifica” atacul din Venezuela, dar și răpirea lui Maduro ar fi „nefondate”. Menționăm și că Rusia se află în parteneriat strategic cu Maduro, el fiind un aliat al Rusiei în America Latină.

Maduro a fost capturat, sâmbătă și dus în SUA. Acesta se află, în prezent la New York, acolo unde va fi judecat pentru acuzații de trafic de droguri.

(sursa: Mediafax)