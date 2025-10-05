Un nou ciclon lovește România: Ploi abundente și scădere bruscă a temperaturilor

După o ușoară încălzire de weekend, în care maximele vor urca în sudul țării până la 20-21 de grade Celsius, vremea se va răci brusc de marți, când valorile termice vor coborî din nou cu până la 10 grade.

„Observăm deja sisteme noroase care vin dinspre Mediterană, semn că, cel puțin în zilele de 7 și 8 octombrie, vom avea precipitații importante pe arii extinse. În unele zone, cantitățile de apă pot depăși 50 de litri pe metru pătrat în 24 de ore, pragul considerat limita de inundație pentru luna octombrie”, a explicat Elena Mateescu.

Media multianuală a precipitațiilor din octombrie este de 45-50 l/mp, însă, în următoarele zile, valorile pot depăși acest nivel, în special în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei.

De marți și până miercuri, temperaturile maxime se vor situa între 10 și 17 grade Celsius, iar ploi consistente vor cuprinde mare parte din sudul și sud-estul țării.

În a doua parte a săptămânii viitoare, vremea se va ameliora treptat, iar de joi, termometrele vor urca din nou spre 21-22 de grade Celsius.

„Observăm deja că, de această dată, jumătatea vestică a țării va fi mai rece, în timp ce sudul și sud-estul vor avea parte de temperaturi mai ridicate. Alternanțele de vreme rece și caldă vor continua pe tot parcursul lunii octombrie”, a mai precizat directorul ANM.

Astfel, luna octombrie își confirmă statutul de lună capricioasă, marcată de contraste termice și de episoade de ploi abundente, tipice toamnei românești.