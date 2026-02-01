Cine este primul client al gazelor din Neptun Deep

Discuțiile au avut loc la Ministerul Energiei, între reprezentanții Uniper și oficiali români.

Ministerul Energiei: parteneriat strategic cu Germania

Secretarul de stat Cristian Bușoi a anunțat că a discutat cu reprezentanții Uniper despre extinderea activității companiei în România.

„Am discutat cu reprezentanții prestigioasei companii germane Uniper: Peter Arp, vicepreședinte, și Philipp Palada, senior manager, despre inițiativele companiei privind extinderea și consolidarea prezenței pe piața din România.

În cadrul întâlnirii de la Ministerul Energiei, am reafirmat în mod clar deschiderea noastră pentru consolidarea parteneriatului cu Germania, în special în sectorul energetic.

Uniper este o importantă companie germană și una dintre cele mai mari din UE din domeniul energiei, iar interesul manifestat pentru România confirmă nu doar atractivitatea țării noastre pentru investitorii străini, ci și soliditatea parteneriatului strâns dintre cele două state.

Gazul natural rămâne o resursă esențială în arhitectura energetică, iar reducerea dependenței de gazul rusesc este un obiectiv prioritar la nivelul Uniunii Europene.

În acest context, proiectul Neptun Deep capătă o relevanță strategică majoră atât pentru România, cât și pentru întreaga Europă, poziționând țara noastră ca un furnizor-cheie de securitate energetică în regiune, interes care a fost confirmat și de partenerii de discuție germani.