UPDATE Noi măsuri în Capitală pentru jocurile de noroc, baruri, cluburi și discoteci

Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență a anunțat noi restricții în București, suplimentar la cele stabilite în ședința anterioară.

„Referitor la interzicerea activității în restaurante, cafenele.

Am constatat ca barurile, cluburile, discotecile nu erau in adresa DSP. S-a constatat că aici rata infectarilor e mai mare ca in rest.

A doua hotărâre este o hotărâre de modificare. Au fost sesizari de la cetățeni care stau foarte aproape de școli. Ne-am gândit și la copilași și la părinții lor. Totuși distanta de 100 de metri în jurul școlii e mult prea mare. Ei pot să aplice masca pe nas și gură, la o distanță mai mică. Drept urmare, Comitetul Municipal a hotărât ca această distanță să fie redusă la 50 de metri.

A treia hotărâre e inedita. Ieri, la propunerea a doi membri din Comitetul municipal, interzicerea jocurilor de noroc si a cazinourilor nu era trecuta. Drept care s-a emis această propunere: interzicerea jocurilor de noroc și cazinourilor pe raza municipiului București. Cu amendamentul ca nu sunt interzise jocurile, pariurile și loteriile, cu exceptia pariurilor si loteriilor unde se elibereaza bilet. Cu respectarea regulilor de distanţare şi a măsurilor de siguranţă sanitară.

Dacă rata va ajunge la 3 se vor lua măsuri extreme.

Noi sperăm că după impunerea acestor măsuri va apărea un palier apoi de regres al cazurilor”, a anunțat prefectul Capitalei, Gehorghe Cojanu.

Școlile vor rămâne deschise.

