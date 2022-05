UPDATE Valentin Uritescu a fost internat de urgență în spital. Starea sănătății actorului

Acesta este internat în secţia de Terapie Intensivă iar starea de sănătate este în continuare precară.

Nu este intubat dar se află în stare gravă. Problemele sunt cauzate de afecţiuni neurologice mai vechi.

Artistul a locuit în ultimul timp într-un centru de îngrijire din cauza sănătății precare.

Cu ani în urmă, el declara că a fost foarte afectat când a aflat că este bolnav.

“Timp de doi ani şi ceva am umblat pe la toţi doctorii. Am început cu un medic din Piatra Neamţ. 'Ai Sindrom Extrapiramidal!' Am venit acasă, m-am uitat în Dicţionarul Sănătăţii şi m-am îngrozit: o boală teribilă, degenerativă. Am stat 10 zile internat şi medicul mi-a spus: 'Nu-i chiar Parkinson, dar e cam pe-acolo!'. Luam un medicament care are nişte reacţii secundare teribile. Îmi venea să mă sinucid. Când mergeam pe stradă şi vedeam un camion, îmi venea să intru în el", mărturisea Valentin Uritescu.

ȘTIRE INIȚIALĂ Actorul Valentin Uritescu a fost internat de urgență la Spitalul Pantelimon. Medicii încearcă să-l stabilizeze.

Artistul are 80 de ani și are probleme de sănătate mai vechi.

Încă de la vârsta de 33 de ani, Valentin Uritescu suferă de Parkinson, o boală degenerativă care afectează sistemul nervos. Aceasta se manifestă prin mișcări involuntare la nivelul capului și membrelor.

Actorul s-a retras din lumina reflectoarelor în urmă cu 10 ani din cauza bolii.

Valentin Uritescu s-a născut la 4 iunie 1941 în județul Alba.