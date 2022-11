Schengen: Putem fi urmăriți în baza telefonului mobil? De unde știe Austria că migranții au venit din România?

Austria a acuzat România că inundă Europa cu migranți după ce autoritățile austriece ar fi verificat datele din telefoanele a zeci de mii de migranți, iar acestea ar fi indicat că migranții au trecut prin țara noastră înainte să se îndrepte spre țările din vest.

Potrivit lui Nehammer, analizele telefoanelor mobile ale migranților din Austria au arătat că cei mai mulți dintre ei nu au venit prin Croația, ci pe ruta Balcanilor de Est, prin Bulgaria, România și Ungaria.

Laurenţiu Matache, expert în IT, și colonelul SRI în rezervă, Tudor Păcuraru, au explicat, la Antena 3 CNN, cum poate fi urmărit traseul unei persoane cu ajutorul telefonului.

Austria acuză România că inundă Europa cu migranţi. Ce se poate afla din analiza unui telefon mobil?

"Analizând releele de telefonie mobilă, poți vedea traseul telefonului mobil. Poţi vedea traseul unui telefon mobil de la intrarea într-o anumită arie până la ieşirea lui din aria de acoperire", a spus Laurenţiu Matache, realizator Antena 3 CNN.

"Însă pot să fie anumite erori. De exemplu, eu mă aflu la graniţă cu Bulgaria şi am pe telefonul meu reţelele din Bulgaria. Am semnal la fel de puternic din Bulgaria, cum îl am și din România. În mod normal, operatorul de telefonie din țara vecină bate cam undeva la 10-15 km, până la 20 de km în teritoriul țării noastre, sau invers", a mai spus Laurenţiu Matache.

Așadar, cât de relevant poate fi când cineva, pe baza analizei unui telefon, spune că ești logat în România? De unde știe că nu erai în Serbia sau în Bulgaria?

Colonelul SRI în rezervă Tudor Păcuraru spune că întreaga problemă e lipsită de o bază reală: "Astăzi, 600 de migranți au fost opriți de către forțele de ordine la intrarea în Ungaria. Au fost arestați și urmează să fie deportați. Credeți că la granița cu România? Nu. La frontiera dintre Serbia și Ungaria. Există un obstacol important între noi și căile de migrație care nu permite aceste chestiuni. Ungaria a ridicat un gard la frontiera cu Serbia fiindcă acolo sunt probleme, nu la frontiera cu România."

urmarit telefonie