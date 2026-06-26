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Măsură extremă la Brașov: Urs împușcat chiar în curtea spitalului pentru siguranța pacienților

de Redacția Jurnalul    |    26 Iun 2026   •   17:30
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Măsură extremă la Brașov: Urs împușcat chiar în curtea spitalului pentru siguranța pacienților
Final tragic pentru un urs găsit în containerul de gunoi al unui spital din Brașov

Un urs a fost împușcat vineri în Brașov, după ce a fost găsit în containerul de gunoi al unui spital din localitate și nu a răspuns la semnalele acustice și luminoase de îndepărtare.

Prezența ursului a fost semnalată în jurul orei 11.50, printr-un apel la 112.

Acesta se afla în curtea Spitalului Sf. Constantin din Brașov.

Echipa de intervenție deplasată la fața locului a folosit mijloace acustice și luminoase pentru a îndepărta ursul, dar acesta nu a răspuns.

Ursul era în containerul de deșeuri din incinta spitalului.

S-a luat decizia împușcării, care a fost pusă în aplicare de reprezentanții fondului cinegetic.

Specailiștii susțin că este vorba de o uroaică de 2-3 ani, a cărei prezență a mai fost semnalată în cimitirul din Noua.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: urs spital impuscat container
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