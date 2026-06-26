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Măsură extremă la Brașov: Urs împușcat chiar în curtea spitalului pentru siguranța pacienților

Final tragic pentru un urs găsit în containerul de gunoi al unui spital din Brașov

Un urs a fost împușcat vineri în Brașov, după ce a fost găsit în containerul de gunoi al unui spital din localitate și nu a răspuns la semnalele acustice și luminoase de îndepărtare.