Ursula von der Leyen susține că UE are nevoie urgentă de simplificarea reglementărilor

Într-un discurs susținut în Parlamentul European, Ursula von der Leyen a subliniat: „Permiteți-mi să iau din nou exemplul SUA. Un sistem financiar, o capitală financiară și o mână de alte centre financiare. Aici, în Europa, nu avem doar 27 de sisteme financiare diferite, fiecare cu propriul său organism de reglementare”, potrivit Reuters.

„Dar, de asemenea, peste 300 de locuri de tranzacționare în întreaga Uniune. Aceasta este o fragmentare pe steroizi. Avem nevoie de o piață de capital mare, profundă și lichidă”, a mai spus șefa executivului european, adăugând acesta este obiectivul urmărit prin inițiativa Uniunii Economiilor și Investițiilor.

Von der Leyen a anunțat, totodată, că va propune liderilor europeni ca, la summitul UE din martie, să susțină o foaie de parcurs comună pentru piața unică până în 2028.

Documentul ar urma să includă un calendar clar al măsurilor necesare pentru aprofundarea pieței unice europene.

(sursa: Mediafax)