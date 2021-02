USR PLUS anunță că va vota suspendarea PUZ-urilor coordonate de sectoare

Consilierii generali ai USR PLUS au anunțat că vor vota pentru suspendarea PUZ-urilor coordonate de sectoare, afirmând că acesyea conține „prevederi derogatorii profund nocive, menite să continue dezvoltarea urbanistică haotică din ultimii ani în orașul nostru, cu afectarea puținelor zone verzi care au mai rămas”.

„De altfel, trebuie spus că, încă de la începutul mandatului nostru, am depus proiecte care abordează chiar mai tranşant această problemă, adică am iniţiat încetarea aplicabilităţii PUZ-urilor coordonatoare. De asemenea, nu trebuie uitate acţiunile în instanţă pentru anularea acestor PUZ-uri, acţiuni iniţiate în mandatul anterior de consilierii generali ai USR", scrie PLUS Bucureşti, pe Facebook.

Astfel, USR PLUS menționează că suspendarea PUZ-urilor coordonatoare de sector „nu înseamnă blocarea proiectelor urbanistice”, însă acestea se vor realiza „cu respectarea indicatorilor urbanistici din Planul Urbanistic General”.

„Vom susţine adoptarea unor PUZ-uri pentru proiectele de infrastructură necesare oraşului şi vom analiza cu atenţie orice Plan Urbanistic Zonal care va fi supus aprobării. (...) Nu putem să ignorăm faptul că există discrepanţe majore între prevederile PUZ-urilor coordonatoare, iar această lipsă a armonizării nu face decât să confirme că acestea vizau mai degrabă interese de grup în detrimentul interesului cetăţenilor. Oraşul este în primul rând al oamenilor, iar noi intenţionăm să ne ţinem până la capăt promisiunile pe care le-am făcut în faţa electoratului în campanie, dar şi în toţi anii în care am luptat cu toate armele pentru un oraş mai verde şi o dezvoltare urbanistică sănătoasă", se mai arată în postare.

Consilierii alianţei îi solicită primarului general ca, în termen de o lună, să prezinte în CGMB „un plan coerent şi concret de actualizare şi modernizare" a Planului Urbanistic General, care să aibă în vedere "un echilibru între nevoia de dezvoltare şi respectarea dreptului constituţional" la un mediu înconjurător sănătos.

Proiectele de hotărâre care aprobă planuri urbanistice zonale coordonatoare pentru sectoarele 2, 3, 4, 5 şi 6 ar urma să fie suspendate pentru o perioadă de doi ani, conform unor proiecte de hotărâre care vor fi dezbătute în şedinţa de vineri a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.