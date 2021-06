USR PLUS: Senatul a votat, cu majoritate de voturi, desființarea Institutului Revoluției Române

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a precizat că Spitalului de copii ''Sfânta Maria'' din Iaşi are aviz de securitate la incendiu, iar cauzele producerii acestuia sunt în curs de stabilire. ''Astăzi, 22...

Guvernul Marii Britanii este îngrijorat de faptul că sezonul gripal din acest an poate duce la o iarnă dificilă pentru serviciile de sănătate. Din cauza restricţiilor pentru combaterea coronavirului „aproape...

Autorităţile sanitare indiene au anunţat marţi descoperirea a 22 de cazuri de infectare cu o mutaţie a variantei Delta deja răspândite a coronavirusului, denumită ''Delta Plus'', relatează agenţia...

Senatul a votat, cu majoritate de voturi, inițiativa USR PLUS – PNL de desființare a Institutului Revoluției Române, anunță USR PLUS. Senatorul USR PLUS de Iași, Cristi Berea, a afirmat că Institutul...