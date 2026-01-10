Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China

În ultimii zece ani, cantitatea de usturoi importată în Europa s-a dublat, ajungând la aproape 90.000 de tone în 2024. China furnizează 70% din totalul importurilor, dominând piața prin costuri minime de producție, scrie Világgazdaság.

Spania, cel mai mare producător european cu 315.000 de tone anual, nu mai poate concura cu prețurile din Asia și Africa. China deține cea mai mare suprafață de sere din lume - 1,3 milioane de hectare, de patru ori mai mult decât toate țările UE la un loc.

Pe lângă China, Argentina, Egiptul și Uzbekistanul furnizează cantități importante de usturoi pentru piața europeană.

Producția egipteană de căpșuni s-a dublat în ultimul deceniu, creând presiune enormă asupra fermierilor europeni. Spania, Polonia și Țările de Jos rămân principalii producători din UE, dar producția europeană a scăzut cu peste 10%.

China conduce producția mondială de căpșuni, dar Egypt și Turcia înregistrează o creștere explozivă. Serbia și Turcia merită urmărite - avantajul lor la preț este considerabil chiar și față de țările din Africa de Nord.

Spania exportă cele mai multe prune pe piața internă UE, urmată de Țările de Jos și Italia. Importurile totale în UE depășesc 115.000 de tone, Africa de Sud, Chile și Turcia dominând piața.

Moldova și-a crescut dinamic cota, depășind acum 40% din importuri. În Ungaria, prunele se cultivă pe aproape 7.000 de hectare, cu o producție anuală de aproximativ 35.000 de tone.

Deși UE are unul dintre cele mai stricte sisteme de control alimentar, doar 1-2% din mărfurile importate sunt efectiv inspectate în porturi precum Rotterdam și Hamburg.

Produsele din țări terțe sunt verificate doar pentru reziduuri de pesticide, nu și pentru procesul de producție. Normele fitosanitare UE se aplică doar producătorilor europeni, creând un dublu standard care amenință atât competitivitatea fermierilor, cât și siguranța celor 450 de milioane de consumatori europeni.

Costurile mici de producție din afara UE oferă un avantaj competitiv semnificativ, chiar și cu transportul inclus, dar cantitatea nu garantează calitate superioară.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)