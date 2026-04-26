Alertă de poluare în Baia Mare! Norul de praf de steril, purtat de vânt spre oraș. Autoritățile sunt în alertă

„Intensificările de vânt antrenează particule de praf de steril din zona iazului de decantare Tăuții de Sus spre zonele locuite din zona metropolitană Baia Mare”, a transmis Prefectura Maramureș.

Conform sursei citate, praful reduce vizibilitatea și afectează temporar calitatea aerului, provocând disconfort pentru populație.

Autoritățile anunță că situația este monitorizată.

Prefectura le recomandă cetățenilor:

să limiteze deplasările în aer liber în perioadele cu vânt puternic;

să închidă ferestrele locuințelor;

să utilizeze, dacă este necesar, mijloace de protecție;

să acorde o atenție sporită copiilor, persoanelor vârstnice și celor cu afecțiuni respiratorii.

Autoritățile fac apel la respectarea acestor măsuri pentru reducerea impactului fenomenului asupra sănătății.

Județul Maramureș se află sub cod galben de intensificări ale vântului, valabil în data de 26 aprilie, în intervalul 09:00 – 21:00.

(sursa: Mediafax)