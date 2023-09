Atenție, vârful Moldoveanu NU este pentru oricine!!! Nu-l subestimați! Turiștii își pun viața în pericol

"Grup de 3 persoane, un tânăr de 37 de ani și o pereche în vârstă, în jur de 70 de ani (bărbatul cardiac, fără medicamente de rezervă la el) se luptă o zi întreagă să urce pe vârf, unde au ajuns la ora 17... Nu a fost îndeajuns, au decis să coboare prin Galbena (variantă mai lungă!!!) fără să țină cont că se întunecă.

In Gura Zbuciumatului, cei trei se sperie de ceva care cred ca a fost un urs, astfel ca se reintorc in creasta, tanarul plecand singur pe Scarisoara, cu gand sa anunte in Nucsoara. Prima noapte batranii o petrec in bordeiul ciobanesc din Galbena. Haine și incălțări? Nici vorbă! Frig? Da! Lanterne? La telefoane, ne spune la final barbatul de 37 ani, zambind superior. Comentarii? Ne abtinem, important e ca i-am scos pe toți teferi de data asta, nu stim pe viitor...

Cand s-a scurs timpul in care ar fi trebuit ca cei trei sa ajunga la masina personala (estimat in functie de planurile pe care apropiatii le aveau) colegii nostri se deplaseaza la stana lui Burnei, de unde afla informatii de la turistii care coborau, astfel ca spre seara, patru colegi urca cu haine, mancare si ceai la cei doi batrani, planul initial fiind sa fie evacuati cu un elicopter la aparitia zorilor.

Cu ajutorul telefonului prin satelit s-a stabilit ca cei doi au mancat si se simt in stare sa coboare, daca sunt ajutati.

Coborarea a durat toata noaptea, astfel ca dupa a doua noapte pe munte, cei doi ajung la auto personal parcat in capatul vaii.

Intre timp, deja pe intunericul celei de a doua nopți, persoana de 37 de ani a coborat la cabana in Poieni, de unde a fost preluat de un echipaj de jandarmi care l-a adus la baza Salvamont Nucsoara unde a ramas peste noapte.

Repetăm: abordați vârful Moldoveanu așa cum se cuvine, altminteri se poate sfârși într-un mod nedorit...", transmite Salvamont Argeș.

