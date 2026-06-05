Vergil Chițac, după incidentul cu drona maritimă din Constanța: „Trebuie să securizăm urgent zona maritimă a României”

Primarul Constanței cere măsuri rapide pentru protejarea litoralului și a infrastructurii strategice

Incidentul provocat de o dronă maritimă care s-a autodetonat în apropierea terminalelor petroliere din Portul Constanța a readus în prim-plan discuțiile privind securitatea națională și vulnerabilitățile existente în zona Mării Negre. În contextul acestui eveniment, primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, consideră că autoritățile române trebuie să trateze situația ca pe un semnal de alarmă și să accelereze implementarea unor măsuri moderne de protecție a teritoriului național.

Într-o intervenție televizată, edilul a subliniat că România trebuie să învețe din incidentele recente și să își consolideze capacitatea de reacție în fața unor amenințări tot mai complexe, inclusiv cele reprezentate de drone.

„E bine ca noi să învățăm din toate chestiunile astea, știți ce s-a întâmplat azi, știți ce s-a întâmplat acum câteva zile la Galați, și să facem de așa manieră, să securizăm teritoriul României”, a declarat Vergil Chițac.

Necesitatea unui sistem modern de avertizare și neutralizare a dronelor

Potrivit primarului, unul dintre obiectivele prioritare ar trebui să fie dezvoltarea unui sistem eficient de avertizare timpurie, capabil să detecteze rapid amenințările care pătrund în spațiul național. În plus, acesta consideră că România trebuie să dețină și mijloacele necesare pentru neutralizarea unor astfel de dispozitive înainte ca ele să provoace incidente grave.

„În cazul de față trebuie securizată zona maritimă, și zona maritimă națională, și să ne creăm un sistem de avertizare timpurie și după aceea de distrugere a dronelor care pătrund”, continuă edilul.

Declarațiile vin într-un context regional tensionat, în care războiul din apropierea granițelor României generează riscuri sporite pentru infrastructura strategică și pentru siguranța populației din zonele de coastă.

România are proceduri pentru situații de urgență, dar provocările sunt diferite

Vergil Chițac a precizat că autoritățile locale și naționale dispun deja de mecanisme de intervenție pentru diverse tipuri de urgențe, inclusiv accidente industriale sau incidente majore care pot afecta comunitățile.

„Noi avem un sistem de apărare civilă și de alertare, de adăpostire, de reacție în astfel de situații, dar nu pe timp de război. Că se întâmplă să explodeze rețeaua de gaz sau că avem un incident de acest tip la un operator din port. Deci este ceva fixat. Noi suntem instruiți pentru astfel de cazuri”, mai spune primarul din Constanța.

Potrivit acestuia, experiența acumulată în gestionarea situațiilor de urgență trebuie completată prin investiții în tehnologii moderne și prin adaptarea procedurilor la noile tipuri de amenințări care apar în regiunea Mării Negre.

Mediafax