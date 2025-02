Fostul viceprimar al Sectorului 3, numit administrator public al Bucureșiului

„Am urmărit, de-a lungul timpului, activitatea și conduita lui Lucian Judele și am apreciat profesionalismul și seriozitatea cu care acesta și-a asumat fiecare responsabilitate. Experiența sa administrativă, alături de buna colaborare pe care am avut-o cu USR pe domenii esențiale pentru București – o colaborare confirmată și de votul bucureștenilor – sunt garanții că el va aduce un plus de eficiență și transparență în administrația Capitalei. Bucureștiul are nevoie de oameni competenți și dedicați interesului public, iar Lucian este exact un astfel de om”, a spus Nicușor Dan.

Lucian Judele este în prezent consilier general din partea USR în Consiliul General al municipiului București și a fost viceprimar al Sectorului 3 în mandatul 2020-2024.

Direcțiile și instituțiile pe care noul Administrator Public le va avea în coordonare sunt următoarele: Direcția generală servicii publice, Direcția de Mediu, mai puțin Serviciul avize și acorduri, Direcția generală management proiecte cu finanțare externă, Direcția relația cu ONG-uri, Sindicate și patronate, Direcția relații externe și protocol, Administrația Lacuri Parcuri Agrement București (ALPAB), Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB), Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB), Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București (Proedus), Administrația Străzilor București, Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane, Administrația Părcului Natural Văcărești.

Surse politice au precizat pentru Gândul că Vlad Voiculescu, președintele USR București, negociază cu Nicușor Dan pentru numirea lui Lucian Judele în funcția de city-manager. Acesta din urmă ar urma să primească în atribuții spitalele din București. Potrivit surselor Gândul, Vlad Voiculescu i-ar fi promis lui Nicușor Dan susținere la prezidențiale în schimbul Administrației Spitalelor din București.

(sursa: Mediafax)