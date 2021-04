VIDEO Cîţu: România trebuie să facă rapid pasul către o economie competitivă

România trebuie să facă "rapid", în următorii patru ani, tranziţia către o economie competitivă, care promovează know-how, a declarat, astăzi, premierul Florin Cîţu, la videoconferinţa "Bursa în anul crizei sanitare şi al incertitudinilor economice".

Premierul a mai declarat că va trebui schimbată şi atitudinea în privinţa atragerii investiţiilor. "Să nu mai avem acea atitudine de a aştepta să vină investitorii la noi, noi ne pregătim şi aşteptăm, nu, să mergem noi după investitori".

De asemenea, Florin Cîţu a menţionat că există o strategie în acest sens pentru capitalizarea instituţiilor financiare ale statului.

"Sunt mai multe, nu doar CEC, ale statului, de a le ajuta cu capital, dat nu de la stat. Este o discuţie pe care o vom avea în perioada următoare pentru a prezenta o strategie pentru toate aceste instituţii financiare ale statului, având în vedere că urmează şi înfiinţarea unei bănci naţionale de dezvoltare şi cumva trebuie să integrăm totul. Avem o bancă de retail, avem o bancă de corporate-retail, avem două fonduri - garantare, contragarantare - şi mai facem o bancă de dezvoltare. Toate acestea erau, bineînţeles, înainte să preluăm guvernarea, erau deja făcute şi acum vom veni cu o strategie pentru toate, dar ca să facem o reformă a acestor instituţii e nevoie de capitalizare şi nu va face statul această capitalizare", a explicat Cîţu.

Premierul Florin Cîţu a mai spus că este important ca Guvernul să mențină companiile sănătoase pentru că astfel economia se dezvoltă și este menținută piața de capital.

„Anul trecut am reușit să facem două lucruri esențiale: am injectat lichidități prin Programul Fidelis și am modificat legislația pentru a motiva companiile să se capitalizeze. Vreau să revenim cât mai repede la o viață normală, printr-o campanie de vaccinare susținută. Mulțumesc mediului privat pentru implicare și sprijin! Economia românească are un potențial imens, pe care îl vom pune în valoare. Obiectivele noastre sunt să eliminăm risipa banului public, să menținem cheltuielile sub control, să avem o finanțare sustenabilă și deficit în scădere, fără să creștem taxele și impozitele. După conectarea caselor de marcat electronic fiscale, e-facturarea este următorul proiect major, iar ambiția mea este să îl avem finalizat anul acesta”, conchide premierul.

Totodată, prim-ministrul a anunțat că nu are în vedere creşterea de taxe, iar la nivelul fiscalităţii va continua implementarea de noi proiecte.