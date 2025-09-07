Parlamentul înființează Comisia specială „România fără violență domestică”

Din comisia specială fac parte trei parlamentare USR: senatoarea Cynthia Păun, acre este și co-inițiatoare, deputata Monica Berescu și deputata Pollyanna Hangan.

Senatoarea USR Cynthia Păun a spus în Parlament că rolul Comisiei este să analizeze legile existente și să le curețe de zonele gri, să propună măsuri noi pentru protecția victimelor, să aducă la aceeași masă instituții, ONG-uri și experți și să facă ordinele de protecție și supravegherea agresorilor să funcționeze în practică, nu doar pe hârtie. Parlamentarul USR susținecă această Comisie va veni cu soluții reale la o problemă ignorată de autoritățile române până acum.

La rândul său deputata USR, Pollyanna Hangan, arată că fiecare caz de violență domestică ignorat înseamnă un pas spre tragedie.

„Obiectivul nostru: protecție imediată, lege aplicată, agresori sancționați. Comisia va asigura o abordare unitară și coerentă în prevenirea, combaterea și sancționarea violenței domestice. Va analiza cadrul legislativ național, european și internațional și va aviza propunerile legislative și proiectele aflate în procedură parlamentară care vizează acest domeniu”,

Monica Berescu, deputată USR, a luat cuvântul în plenul Parlamentului, unde a precizat că de-a lugul ultimilor ani au fost adoptate legi importante pentru protecția victimelor violenței domestice, însă eforturile trebuie să continue.

„Suntem împreună în această luptă de aproape cinci ani și am trecut legi importante pentru protecția victimelor violenței domestice prin Parlament, dar nu este suficient. Mă bucur că am reușit înființarea acestei Comisii: când vorbim despre violența domestică nu e loc de orgolii de partid. Trebuie să discutăm concret ce facem pentru femeile și copilele aflate într-un abuz continuu”.

USR transmite că în ultimii ani, partidul a reușit să promoveze mai multe legi importante pentru combaterea violenței domestice și sprijinirea victimelor.

Printre acestea se numără legea prin care victimele pot avea acces la locuințe sociale sau de necesitate, beneficiind, astfel, de un spațiu sigur departe de agresor, precum și legea care asigură sprijin la angajare și formare profesională pentru victimele violenței domestice și ale traficului de persoane.

De asemenea, au fost adoptate modificări legislative prin care se facilitează accesul persoanelor vulnerabile la justiție prin acoperirea totală sau parțială a cheltuielilor de judecată, în funcție de venit. Tot printr-o lege USR, ordinele de protecție au fost extinse la un an și victimele beneficiază de asistență juridică gratuită inclusiv în apel.

(sursa: Mediafax)