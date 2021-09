Virgil Popescu: Mandatele membrilor CA Salrom nu au fost prelungite, la propunerea direcţiei de specialitate din minister

Hepta Virgil Popescu Virgil Popescu

Direcţia de specialitate din Ministerul Economiei a propus ca mandatele membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Naţionale a Sării să nu mai fie prelungite, a scris pe Facebook ministrul interimar de resort, Virgil Popescu.







Ministrul a subliniat că nu a făcut numiri noi, ci a propus ca membri în CA exact persoanele care fuseseră revocate în luna martie din Consiliu.



"Am făcut aceste propuneri, pentru că ştiu că aceşti membri s-au luptat pentru prelungirea licenţei de exploatare a grafitului, în ciuda opoziţiei doamnei Simona-Carmen Fătu, la acea vreme membru în CA al SNS din partea Fondului Proprietatea, promovată ulterior secretar de stat şi împuternicită să facă numiri în toate Consiliile de Administraţie ale societăţilor unde ministerul este acţionar, multe dintre societăţi în care şi Fondul Proprietatea deţine acţiuni/locuri în CA. Aştept rezultatul acţiunii de control pe care am demarat-o, în baza articolelor de presă, la Societatea Naţională a Sării, pentru a comunica public dacă există sau nu probleme în legătură cu studiul de fezabilitate şi exploatarea grafitului, aşa cum fusese ea plănuită de vechii administratori ai SNS", a adăugat ministrul interimar al Economiei.



El a dat asigurări că resursele de grafit ale ţării vor fi exploatate.



"Revin în curând cu povestea unei acţiuni de control care a fost demarată de Claudiu Năsui, dar şi de mine, anterior desfiinţării MEEMA, în urma căreia au rezultat o serie de suspiciuni, dar raportul a fost ţinut, în mod inexplicabil, la sertar vreme de prea multe luni de zile, până la momentul ieşirii din Cabinet a lui Claudiu Năsui. Nu am cunoştinţe dacă persoana care a fost numită administrator la Societatea Naţională a Sării are sau nu probleme penale, dar îi lansez un îndemn deputatului Claudiu Năsui: să facă uz de prerogativele sale de control parlamentar asupra Executivului şi să ceară oficial informaţii de la SNS dacă există sau nu probleme de natură penală cu unul dintre administratorii săi. Eu am solicitat o verificare în legătură cu persoana în cauză. Nicio cantitate de minciuni şi mistificări nu mă va împiedica să spun adevărul", se mai arată în postarea ministrului.