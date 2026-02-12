x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Vizita lui Nicușor Dan la Washington, la Consiliul pentru Pace, sub semnul întrebării

Vizita lui Nicușor Dan la Washington, la Consiliul pentru Pace, sub semnul întrebării

de Redacția Jurnalul    |    12 Feb 2026   •   10:45
Vizita lui Nicușor Dan la Washington, la Consiliul pentru Pace, sub semnul întrebării
Sursa foto: Nicușor Dan vrea clarificări din partea SUA

Vizita președintelui Nicușor Dan la Washington, la Consiliul pentru Pace, unde România a fost invitată de Donald Trump, este pusă sub semnul întrebării.

Surse politice au declarat că, deși președintele Nicușor Dan ar fi luat în calcul participarea la reuniunea programată în februarie la Washington, acum balanța înclină spre a nu merge la Consiliul pentru Pace.

Motivul invocat ar fi faptul că la reuniune vor avea un cuvânt de spus doar țările care au anunțat că vor intra în Consiliul pentru Pace, iar celelalte ar urma să nu fie prea băgate în seamă.

România a fost invitată în ianuarie de liderul SUA, Donald Trump, să facă parte din Consiliul pentru Pace, printr-o scrisoare adresată lui Nicușor Dan.

Săptămâna trecută, Nicușor Dan anunța că decizia privind participarea României la evenimentul din 19 februarie va fi luată în urma discuțiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii față de țări ca România, care nu sunt membre în acest moment ale Consiliului, dar își doresc să adere în condițiile revizuirii Cartei.

Consiliul pentru Pace este o nouă inițiativă internațională, susținută de președintele Trump, care are scopul să contribuie la soluționarea conflictelor la nivel global, începând cu războaiele din Gaza și Ucraina.

Președintele Nicușor Dan participă joi la reuniunea informală a liderilor din cadrul Consiliului European, la castelul Alden-Biesen din Belgia.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: nicusor dan vizita washington
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri