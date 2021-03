Voiculescu, despre demisia lui Cherecheș: Poate am avut așteptări diferite

Lucian Alecu Vlad Voiculescu Vlad Voiculescu

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a comentat, joi, demisia consilierului onorific Răzvan Cherecheș, spunând că „poate am avut așteptări diferite”. El a menționat că va ține cont în continuare de sfaturile profesorului Cherecheș.

Vlad Voiculescu a fost întrebat, joi seara, despre demisia consilierului onorific, Răzvan Cherecheș, cel care a spus că pleacă având „un gust amar”.

„Mai întâi de toate, o să spun că am toată aprecierea și tot dragul pentru domnul profesor Cherecheș. Este un om excepțional care a contribuit prin efortul propriu la comunicarea în pandemie. Poate că am avut așteptări diferite. A fost un consilier onorific cu care ne-am sfătuit. Poate nu destul de des și poate că nu de fiecare dată opiniile dânsului au putut fi transpuse în practică”, a spus Vlad Voiculescu.

Acesta a menționat că recunoaște că și lui i se părea, din afară, că „lucrurile sunt mai simple până să intru într-o organizație”.

Voiculescu a precizat că Ministerul Sănătății are o echipă solidă, din care fac parte și consilieri onorifici, iar cu Răzvan Cherecheș se va sfătui în continuare.

Răzvan Cherecheș a anunțat că miercuri a demisionat din funcția de consilier onorific la Ministerul Sănătății, poziția sa fiind oricum neplătită: „Experiența mea a fost una amară. Am fost solicitat pentru un sfat bazat pe dovezi doar de două ori și am propus sugestii, idei și articole științifice (nesolicitate) către minister cu o frecvență de una pe zi (la început) și apoi câte una la 2-3 zile (probabil că așteptările mele au fost nerealiste). Am crezut că voi putea ajuta, dar am descoperit că funcția a fost literal una onorifică – echipa din minister este mult prea prinsă ca să utilizeze experiența consilierilor (aceasta a fost situația în cazul meu)”.

