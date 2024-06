Dispar vrăbiile: Fenomenul ciudat care ia amploare în întreaga Europă

În ultimele 2 decenii, o parte semnificativă din vrăbiuțele din Europa a dispărut. De exemplu, în Paris, numărul lor a scăzut cu aproape 1 sfert în 15 ani. Fenomenul se observă inclusiv în România, unde numărul lor a scăzut semnificativ.

Acesta e un fenomen global care a îngrijorat experții, scrie France 24.

Numărul în scădere a fost observat și în alte mari capitale, precum Londra, Hamburg și Amsterdam, printre altele.

De ce dispar vrăbiuțele din Europa

Experții sunt îngrijorați de această dispariție treptată a vrăbiuțelor. Cântecul lor se aude din ce în ce mai rar. Și fenomenul nu are loc doar la oraș, ci și în mediul rural. În trecut, vrăbiuțele erau cea mai comună specie de păsări din numeroase capitale. Dar în ziua de azi, coloniile lor aproape au dispărut în anumite orașe, precum Paris.

„Cele mai multe colonii despre care știm se apropie de ceea ce noi numim pragul colapsului,” a declarat Philippe Maintigneux, voluntar în cadrul League for the Protection of Birds (LPO), ce a explicat de ce dispar vrăbiuțele din Europa.

Vrăbiile din mediul urban expuse la un risc mai mare

În urma unui studiu recent, experții au demonstrat că vrăbiuțele din orașe prezintă un nivel mai mare al hormonilor asociați cu stres. Ceea ce nu e de mirare dacă puii nu au acces la tipul potrivit de hrană.

Se pare că acest fenomen e complex și include mai mulți factori. Dar există o certitudine, dincolo de teorii – activitatea umană se află la baza acestui fenomen. La nivel mondial, mii de specii suferă din cauza activității umane, ce a dus și la încălzirea globală, și explică de ce dispar vrăbiuțele din Europa.

„Aceste păsări sunt capabile să facă față la 1-2 factori de stres în același timp,” a declarat Frederic Angelier, ornitolog. „Dar când multiplici acești factori și interacționează unul cu altul, atunci depășește capacitatea păsărilor de a se adapta.”

Faptul că o specie atât de comună a fost afectată până în acest punct e un semnal de alarmă. Potrivit mai multor experți, dacă societatea va evolua în același fel ca până acum, impactul asupra planetei va fi prea mare pentru a mai putea susține existența oamenilor.