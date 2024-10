Gala "Winners of the Future". Antena 3 CNN a premiat șase lideri vizionari

La un an de la lansarea platformei RO 3.0, Antena 3 CNN a organizat la Opera Română din Capitală un eveniment-spectacol dedicat viitorului și oamenilor care schimbă în mod real economia și societatea.

Cele șase premii "Winners of the Future" au mers la lideri de business, din cercetare sau din mediul academic. Premiul "Harmony for the life" a fost acordat unui reper al excelenței în sistemul medical: un spital privat din România în care funcționează un compartiment de primiri urgențe pentru adulți și copii, cu 26 de linii de gardă și acces non-stop la investigații și analize.

"Să știți că a lucra împreună un inginer cu un medic este absolut perfect pentru ceea ce am încercat să facem și ceea ce încercăm să facem în continuare", a explicat Florin Andronescu, fondator Sanador.

"Toate aceste amănunte creează armonie pentru viață. Nu în ultimul rând, este pasiunea, dragostea pentru ceea ce facem și încăpățânarea cu care continuăm", a spus, la rândul său, Doris Andronescu, fondatoare Sanador.

La categoria "Digital Vision" a fost premiată cea mai importantă companie de telecomunicații, care furnizează soluții de digitalizare pentru noi toți.

"Sunt onorat pentru acest premiu și suntem recunoscători pentru că ne-ați selectat și ni l-ați acordat. Contribuția Vodafone la digitalizarea României și parteneriatul de lungă durată sunt parte din promisiunea noastră pentru România și pentru români. Vom continua. Vă mulțumesc!", a fost mesajul transmis de Achilleas Kanaris, CEO Vodafone România.

Premiul "Power of the future" a fost acordat Societății Naționale de Transport și Gaze Naturale Transgaz S.A.

"Mulțumesc mult de tot pentru premiul acordat atât mie cât și companiei, colegilor mei cu care am muncit în echipă în ultimii șapte-opt ani de zile și am adus țara acolo unde este astăzi, în deplină siguranță", a declarat Ion Sterian, director general Transgaz S.A., pe scena evenimentului.

Premiul "Inspiring Senses" a recompensat Opera Națională București pentru numeroasele premiere lansate aici, care au cucerit publicul.

"Încep prin a vă mulțumi pentru premiu, prin a vă mulțumi pentru susținerea pe care o acordați Operei Naționale București. De foarte multe ori mă uit la Antena 3 CNN și văd știri despre spectacolele noastre. Este cea mai mare bucurie și pentru asta vreau să vă mulțumesc", a declarat Daniel Jinga, directorul Operei Naționale București.

Premiul "Green Horizon" a fost acordat unei companii care a făcut un pas major pentru sustenabilitate.

"Un business sustenabil și profitabil este un business pregătit pentru viitor. Dar, mai mult decât atât, în România suntem mândri să inovăm, iar exemplul pe care l-ați văzut este unic în sistemul Coca-Cola și, cu atât mai mult, ne face mândri să avem în România exemplul de circularitate perfectă pentru ambalaje", a menționat, pe scena evenimentului de la Operă, Alice Nechita, Head of Corporate Affairs, Coca-Cola HBC România.

Premiul "Bright Minds" a mers la Universitatea Politehnica București.

"Felicit Antena 3 pentru această idee excepțională, de a aduce în fața publicului oameni care fac performanță. Este o muncă extraordinară și acest premiu merge către școală și către colegii", a afirmat Mihnea Costoiu, rectorul celei mai mari instituții de învățământ superior din România, unde învață 40.000 de studenți.

Seara s-a încheiat cu un spectacol de operă și un show unic de drone.