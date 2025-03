Wizz Air vrea să majoreze ponderea femeilor pilot până la 7% în 2030

Potrivit unui comunicat al Wizz Air, compania se angajează să îmbunătăţească diversitatea de gen în întreaga industrie aeronautică, continuând să crească proporţia de femei în toate funcţiile. Procentul femeilor pilot de la Wizz Air continuă să crească în mod constant, de la 3,1% în 2014, până la 5,4% în 2024.



Acest progres este rezultatul unor programe şi iniţiative specifice menite să atragă mai multe femei în industria aviatică, dominată în mod tradiţional de bărbaţi. Prin iniţiative ca programul "She Can Fly", care oferă scheme financiare atractive pentru femeile cadet, compania îşi propune să crească şi mai mult reprezentarea femeilor - cu un obiectiv de cel puţin 7% până în 2030. Pe lângă acest program, Wizz Air desfăşoară şi iniţiativa "Cabin Crew to Pilot", care a fost lansată în 2022 şi a sprijinit deja primii absolvenţi, 11% dintre aceştia fiind femei.



Wizz Air sprijină, de asemenea, femeile în avansarea către poziţii de conducere şi management. În conducerea corporativă, reprezentarea femeilor a înregistrat o creştere semnificativă, iar până în 2026, compania aeriană îşi propune să crească proporţia femeilor în funcţii de conducere la cel puţin 40%, o realizare deja aproape îndeplinită.



Compania aeriană s-a angajat să consolideze în continuare leadership-ul feminin în cadrul companiei. Ponderea femeilor în top management (pe poziţii de CEO, şefi de departamente, director sau director general) a crescut de peste două ori în ultimii douăzeci de ani, de la 14,3% în 2004, până la 32,1% în 2024. În acelaşi timp, ponderea femeilor în toate celelalte funcţii a crescut de la 20% în 2004, până la 42,5% în 2024.



"De Ziua Internaţională a Femeii, nu numai că sărbătorim realizările femeilor, dar şi demonstrăm un progres real prin organizarea unor zboruri speciale cu echipaj exclusiv feminin în mai multe ţări. Programul nostru esenţial dedicat femeilor pilot aspirante, "She Can Fly", a fost lansat în urmă cu doar doi ani, dar a avut deja un impact semnificativ. În 2024, numărul cadeţilor de sex feminin înscrişi s-a triplat faţă de primul an al programului, iar în luna iulie a acestui an, prima serie de cadeţi "She Can Fly" - cu reprezentante din Ungaria, Serbia, România şi Polonia - va absolvi, marcând începutul carierei lor de viitori piloţi", a declarat Corporate & ESG Officer în cadrul Wizz Air, Yvonne Moynihan.



În anii următori, Wizz Air se va concentra pe creşterea participării femeilor în domenii tradiţional dominate de bărbaţi, în special în profesii tehnice precum mentenanţa şi ingineria aeronavelor. Prin programe de formare şi mentorat specifice, compania îşi propune să elimine barierele şi să atragă mai multe femei către aceste cariere.



Wizz Air operează o flotă de 230 de aeronave Airbus A320 şi A321 şi în 2024 a transportat 62,8 milioane de pasageri.

AGERPRES