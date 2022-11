Ziua Mondială a Prematurității. Cel mai mic prematur născut la SUUB avea sub 500 de grame

Cel mai mic copil adus pe lume în clinica de Obstetrică- Ginecologie a Spitalului Universitar de Urgență București (SUUB) este o fetiță care a fost născută înainte de 6 luni și a cântărit sub 500 de grame. Aceste valori sunt considerate sub limita viabilității în întreaga lume, spub medicii.

Șansă copilei a fost că a întâlnit la SUUB o echipă de medici obstetricieni și neonatologi care au crezut în ea, i-au acordat toate îngrijirile medicale necesare, deși a avut numeroase riscuri și complicații.

Cu ajutorul personalului medical, datorită dotărilor cu echipamente performante și având dragostea familiei, micuța s-a putut externa după 3 luni, în brațele mamei sale.

Ioana împlinește, joi, de Ziua Mondială a Prematurității, 7 luni de viață, fiind o bucurie pentru întreaga ei familie.

„De-a lungul perioadei de spitalizare am trecut prin mai multe emoții, de la tristețe la fericire și de la fericire la frică. Ioana ne-a arătat, de fiecare dată, că este o fetiță luptătoare, un prematur puternic și a trecut cu bine peste toate încercările. Vreau să mulțumesc echipei medicale care au avut atâta grijă de ea și au făcut posibilă venirea ei acasă. Acum Ioana este acasă și este o fetiță sănătoasă și frumoasă”, a spus Georgiana, mama micuței Ioana. Ea le-a transmis un mesaj celor care sunt în situația în care s-a găsit ea: „Nu încetați să sperați și aveți încredere în prematurii dumneavostră, căci totul o să fie bine".

„Anul 2021 a însemnat, referitor la natalitatea în România, puțin peste 180.000 de nașteri, cel mai mic număr de nașteri din ultimii 100 de ani. Peste 15.000 de prematuri, cu sarcini gemelare peste 300 și sarcini cu tripleți, 58. De ce prematuri? Pentru că există numeroși factori de risc, pe de o parte vârstele extreme, vorbim de 7.400 de mame adolescente care au născut și 5.800 de mame care au născut peste 40 de ani. 4 din 10 mame nu își monitorizează sarcina și aici intervine factorul de risc care duce la nașterea prematură. În momentul în care pacienta nu se investighează pe parcursul sarcinii are riscul de a naște mai devreme de 37 de săptămâni și în acest fel apar riscuri atât pentru ea cât și pentru copil.

În ceea ce privește investigațiile pe care trebuie să le facă o tânără mămică: pe de o parte sunt investigațiile uzuale efectuate prin medicul de familie, pe de altă parte investigații complexe în rândul femeilor care au mai multe avorturi sau mai multe nașteri premature”, spune prof. univ. dr. Monica Cîrstoiu, șef Clinica Obstetrică- Ginecologie la SUUB.

În acești ani, în SUUB, numărul de prematuri a atins o medie de 13%, mult mai mare decât media națională, pentru că la acest spital vin, prin transfer, toate cazurile grave, toate acele gravide care poate nu au șansa de a fi perfect sănătoase și în momentul în care apare o complicație legată de organismul lor: pornind de la AVC, de la infarct de miocard, de la patologii renale, patologii digestive, cancere, epilepsii, leucemii și multe alte cazuri grave ajung la SUUB unde sunt preluate și investigate de echipe pluridisciplinare, datorită cărora mama și copilul primesc o nouă șansă la viață.

Mama Ioanei a fost la a doua naștere și a urmat corect investigațiile recomandate în timpul sarcinii, dar care, din păcate, a avut o complicație la morfologia de trimestrul II.

„S-a decelat o incompetență cervico-istmică. Dumneaei a urmat toate recomandările noastre și am reușit să evităm un avort, să ajungem la o limită a viabilității și, cu ajutorul echipei de neonatologi, am reușit să ducem la bun sfârșit această sarcină”, a spus dr. Octavian Munteanu, medic primar OG, medicul curat al Georgianei.



Copiii născuți sub un kilogram, înainte ca sarcina să aibă 7 luni, sunt dependenți de îngrijirile medicale, spune dr. Adriana Dan, șef secție Neonatologie la SUUB.

„Născuți înainte de 7 luni și având greutăți de sub 1.000 de grame, copiii născuți prematur sunt total dependenți de îngrijirile medicale din secțiile de Terapie Intensivă Neonatală unde suferă intervenții complexe și complicate. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor noastre, o parte dintre pacienți nu reușesc să supraviețuiască sau supraviețuiesc cu sechele ce le vor umbri copilăria. Însă, majoritatea acestor copii reușesc să se adapteze, răspund la tratament, cresc și se dezvoltă, astfel că, după săptămâni sau luni de luptă cu boala, se externează la domiciliu. Pentru noi este o mare bucurie să vedem că un prematur, ajuns în stare gravă în maternitatea noastră, pleacă acasă cu o stare bună de sănătate”, a spus dr. Dan.

„De când s-a născut, Ioana ne-a arătat tuturor dorința ei puternică de a trăi și îmi pare bine că am reușit, împreună cu echipa profesionistă de neonatologie și cu ajutorul aparaturii moderne, ca, după aproape 120 de zile de spitalizare, Ioana să ajungă acasă, lângă familia ei”, a spus și dr. Elena Szini, medic primar neonatologie, medicul curant al Ioanei.

Secția de Neonatologie a SUUB este clasificată ca maternitate de grad III având capacitatea de a acorda îngrijiri medicale înalt calificate pentru orice fel de patologie neonatală. La terapie intensivă neonatală sunt 10 locuri și echipamente de ultimă generație necesare pentru îngrijirea prematurilor cu vârste de gestație și greutăți foarte mici (până la 26 săptămâni de gestație și 600 de grame) și a tuturor nou-născuților, indiferent de vârstă sau greutate.

Pe 17 noiembrie este sărbătorită Ziua Mondială a Prematurității.

La Spitalului Universitar de Urgență București, de la începutul anului și până în prezent au fost aduși pe lume 1.620 de nou-născuți, dintre care 187 au fost prematuri.

(sursa: Mediafax)