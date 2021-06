„A trebuit să moară Nela, ca să ne facă și nouă drumul”

Elena Cîțu, mama premierului Florin Cîțu, s-a stins din viață, vineri, la un spital din Târgu Mureș. Modestia afișată de premier, care și-a adus mama la capela din sat și a decis să îi respecte dorința de a fi înhumată lângă părinții ei, a contrastat cu heirupismul autorităților locale, care au reparat de urgență drumul care ducea spre casa familiei.

Satul Tulei, județul Vâlcea. Pentru a ajunge la casa familiei premierului României, am trecut mai întâi printr-o pădure. Am părăsit asfaltul, iar apoi am mers până am avut senzația că ne-am pierdut. Și când credeam că nu poate fi mai rău, s-a terminat accesul cu mașina.

Mașinile au rămas într-o vale și am pornit pe jos. Pe coasta grea și ruptă de parcă a trecut prin cutremur, dăm peste un șarpe. Este iarbă mare de jur-împrejur și fuge repede printre boscheți. Prima casă, primii câini. Un lup și un ciobănesc ne latră. Trecem de ei și ajungem la destinație. Casa familiei Cîțu, apoi alte câteva locuințe. Multe dintre ele folosite doar în weekenduri sau în vacanțe. Oamenii au plecat exact din cauza drumului.

„Eu locuiesc acum la Curtea de Argeș și mai vin aici din când în când. Lângă mine este o familie cu patru copii. Și ei vin rar. Au plecat la Vâlcea pentru că nu era drum. Autoritățile locale m-au dezgustat într-un hal fără de hal. Eram odată la coasă și a trecut primarul. Era cu tractorul, pentru că au la primărie, și se ducea în pădure. Toate lemnele folosite la școli și dispensar și ce mai au ei de încălzit, le ia de acolo. Urmele pe care le vedeți acum și vi se par ca de cutremur sunt, de fapt, făcute de ei cu tractoarele și le-au lăsat așa. Noi venim cu sapele ca să putem trage fânul, astupăm în urma lor. L-am oprit pe primar și i-am zis. Primăria nu ne-a ajutat cu absolut nimic. Fostul primar nu prea era el implicat. Acum a venit alt primar, dar m-am dus de mai multe ori și i-am zis de drum. Se plângea de bani”, povestește un localnic. De altfel, mai sunt doar două familii care locuiesc pe coasta din Tulei. Cei care au putut, s-au retras în locuri cu șosele.

Au apărut utilajele

Pentru că zona este mai mult pustie, am coborât repede. La întoarcere am găsit utilajele care lucrau la drum. S-a produs minunea și oamenilor nu le venea să-și creadă ochilor. Un buldoexcavator îndrepta drumul, iar în urma lui, din remorca unui tractor, acopereau cu piatră.

„Uitați-vă la ei și cum am trăit noi aici. Acum au venit cu utilajele. A trebuit să moară săraca Nela (n.r - mama premierului) ca să ne facă și nouă drum. Nemernicii”, strigă un sătean furios. 15 minute. Atât le-a luat angajaților Primăriei Golești să repare drumul. Buldoexcavatoristul ne spune că a venit din proprie inițiativă și că lucrează ore suplimentare, pentru că au multe drumuri rupte. „Noi trebuia să ajungem de joi, dar am avut de lucru în altă parte și am venit azi. Nu neapărat pentru că a murit mama domnului Cîțu, dar e posibil și asta”, spune bărbatul.

Primarul comunei Golești, Adrian Mitrache, este la primul mandat. Liberalul susține că reparația drumului a fost prinsă într-o decizie a Consiliului Local dată în 28 mai. „Este foarte posibil să fi decis ei să meargă pentru că au auzit că a murit doamna Elena Cîțu și să fi zis să urgenteze. De reparat, drumul ajunge oricum la reparație. Au decis angajații, nu eu. Ei oricum mai lucrau și sâmbăta destul de des”, a spus primarul Adrian Mitrache.

Premierul nu a mers acasă

Drumul reparat după decesul mamei lui Florin Cîțu le va folosi acum sătenilor. O victorie tristă. Premierul nu a mers la casa părinților așa că nu a văzut „efortul” autorităților locale. Și-a dus mama la capela din sat, una mică și veche, folosită de toți localnicii. Și nu a cerut nimic special. Și mormântul Elenei Cîțu este la fel de simplu. Se va odihni alături de părinți, așa cum și-a dorit. Și va fi pomenită de toți sătenii care, de fiecare dată când vor folosi drumul, acum drept și pietruit, își vor aminti că a fost nevoie să moară un om care avea copiii sus-puși ca să aibă și ei acces spre case.