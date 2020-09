Alegeri locale 2020: Ce spune Dacian Cioloș despre victoria Alianței USR PLUS

Copreşedintele USR PLUS, Dacian Cioloş spune că alianța este o nouă forță politică a țării.



"Aveţi în faţă o nouă forţă politică a României aşa cum am promis, aşa cum împreună cu dumneavoastră, de patru ani de zile, construim acest proiect politic. Astăzi nu pot decât să mulţumesc celor 20.000 de candidaţi USR PLUS care au candidat la primării şi consiliile locale peste tot în ţară", a spus Cioloş.



El a îndemnat echipele din secțiile de votare să fie atente la numărarea voturilor.



"Rămâneţi pe baricade până în ultimul moment. Voturile încă se numără. Au fost tentative de furt de voturi astăzi, vă rog să fiţi foarte atenţi, pentru că rezultatele se cântăresc până în ultimul moment. Dar un lucru e cert - asistăm pentru Alianţa USR PLUS la un moment istoric", a punctat el.