Alexandru Petrescu: „Viața e prea scurtă să o irosim cu Clotilde primar la sectorul 1!”

FB Alexandru Petrescu

Alexandru Petrescu, fost ministru și vicepreședinte PSD Sector 1, a început campania de strângere de semnături pentru referendumul de DEMITERE a primarului sector 1 Clotilde Armand.

„De azi strâng semnături pentru referendumul de DEMITERE a primarului sector 1 Clotilde ARMAND. Din ce in ce mai multe persoane pe care le intalnesc si care locuiesc si/sau isi desfasoara activitatea zilnic in sectorul 1 susțin inițiativa cetățenească de demitere a primăriței-om nou, Clotilde Armand. Ma alatur și eu, dupa programul de birou, cu alti colegi de-ai mei și sunt convins ca sunt și alti cetateni din sectorul 1 care vor face același lucru. Nu am niciun dubiu ca adunam semnăturile necesare si demaram procesul de demitere. Sunt convins ca sunt deja mulți dintre colegii mei de la PSD sector 1 deja implicati in acest proces! Trebuie sa ne unim fortele si sa eliberam Sectorul 1 din captivitatea incompetentei administrative!

Viata e prea scurta sa o irosim cu Clotilde primar la sectorul 1!”, scrie Alexandru Petrescu pe pagina sa de Facebook.