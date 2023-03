Rafila, despre acuzațiile USR în cazul Tesloianu: Au avut doi miniștri în 2021

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a fost întrebat, miercuri, într-o conferință de presă, despre acuzațiile aduse de USR, cum că era cunoscută din 2018 practica doctorului Dan Tesloianu atât la Minister, cât și la Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Rafila a spus că USR a avut doi miniștri în 2021 și dacă ar fi știut ar fi trebuit să sesizeze organele de cercetare.

„Eu nu vreau să fac comentarii. Noi ne-am făcut treaba în legătură cu acest caz. Am înțeles, m-am uitat și eu la intervenția unui coleg parlamentar (...). Spune că e o situație care trenează din 2018. Vă aduc aminte că în anul 2021 au fost doi miniștri ai sănătății, colegi ai acestui domn. Probabil că dânșii l-au informat legat de acest proiect. Nu știu de ce nu au informat organele competente. Noi am făcut-o. mi se pare că nu are rost să facem comentarii până când Parchetul nu definitivează ancheta pentru că astfel de situații care sunt regretabile trebuie tratate cu profesionalism și responsabilitate, nu doar cu demagogie și improvizație, cum, din păcate, o fac alții la televizor”, a spus Rafila.

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a făcut marți acuzații grave în cazul reutilizării dispozitivelor cardiace luate de la cadavre. Ungureanu spune că Ministerul Sănătății știa de 4 ani despre această practică, „dar a tăcut”.

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a arătat documente potrivit cărora practica reutilizării dispozitivelor medicale prelevate de la decedați ar fi fost cunoscută de peste patru ani de șefii CJAS Iași, DSP Iași și ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

„Neregulile din Spitalul Sfântul Spiridon din Iași erau însă acoperite de responsabilii din Ministerul Sănătății, așa cum face acum și actualul ministru, Alexandru Rafila. Printr-o serie de adrese trimise în 2018, șefilor Casei de Asigurări de Sănătate Iași, DSP Iași și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, doctorul cardiolog Dan Tesloianu și managerul de atunci al Spitalului Sfântul Spiridon din Iași, Ioan Bârliba, informau că, în contextul fondurilor insuficiente asigurate și pentru „reducerea la maximum a cheltuielilor”, au recurs la „reutilizarea stimulatoarelor resterilizate recuperate de către centru nostru sau din alte centre din țară”. Cu alte cuvinte, practica reutilizării dispozitivelor medicale de la decedați era cunoscută de mai bine de patru ani de responsabili din Ministerul Sănătății și nimeni nu a luat nicio măsură pentru protejarea drepturilor pacienților”, transmite USR.

De asemenea, Ungureanu spune că nimeni din Miniterul Sănătății nu ia în prezent măsuri față de actualul manager al Spitalului Sfântul Spiridon, „deși au fost constatate numeroase nereguli”, iar spitalul riscă „să se prăbușească la primul cutremur”.

„În subiectul problemelor grave de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, ministrul Alexandru Rafila și doamna Georgeta Bumbac, director în Ministerul Sănătății, sunt direct responsabili. Datorii mai vechi de trei luni, un bloc operator neconform, nerenovat după standarde din anul 2000, și multe alte dovezi ale dezastrului din Spitalul Sfântul Spiridon Iași, toate sunt detaliate într-un raport de audit pe care ministrul Rafila a refuzat să-l facă public. Probabil ca să-l acopere pe managerul în funcție, care în 2018, când doctorul Tesloianu și managerul de atunci informau că se refolosesc dispozitive medicale, era director medical în spital. Adică, era direct responsabil de ceea ce se întâmpla în Spitalul Sfântul Spiridon. Iar ministrul Rafila, în loc să-l demită, îl cheamă la mediere”, declară deputatul USR Emanuel Ungureanu.

Medicul Dan Nicolae Tesloianu, din Iași, a fost arestat preventiv în dosarul stimulatoarelor cardiace luate de la cadavre și implantate altor pacienți.

Față de unul dintre suspecții medici, procurorul a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, cu obligația de a nu mai exercita profedia de medic.

(sursa: Mediafax)