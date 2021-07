Alin Nica, după scandalul de la alegerile PNL: Ludovic Orban nu mai este președintele meu PNL

„Setea de putere personală nu poate justifica distrugerea unui partid. Ludovic Orban nu mai este președintele meu PNL”, anunță preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica, cel care conduce interimar PNL Timiș.

Alin Nica spune că după ani de zile în care activitatea PNL Timiș a fost „umbrită de derapajele unor lideri locali”, în prima săptămână în care a ajuns să conducă filiala județeană a început curățenia în organizație.

„Reacțiile ostile si virulente nu au întârziat să apară, iar micile găști de interese au început să vocifereze în surdină. Poate a fost o surpriză pentru unii că sunt hotărât să reconstruiesc pe bune și nu accept combinații. Cu Bucureștiul am avut o relație neutră pentru că sunt de părere că omul sfințește locul: ne-am descurcat singuri aici, fără lumină din capitală. Pot spune că lucrurile erau pe un făgaș al normalității atunci când alegerile interne pentru PNL Timișoara s-au transformat în scena unei manifestări de forță (fizică). Însă sală au fost instigate să intre aproximativ 200 de persoane fără drept de vot dar cu o mare dorință să se impună”, scrie Nica.

Acesta adaugă că „entuziaștii fără drept de vot au furat buletinele și ștampilele”, inclusiv pe cea cu numele său, și au ocupat sala după ce a anunțat amânarea alegerilor.

„În incinta Filarmonicii au rămas să <voteze> persoane despre care nu știam nici măcar dacă au calitatea de membri PNL. Culmea absurdului a fost atinsă când Adrian Oros, apropiatul lui Orban și chiar însuși Orban au încurajat continuarea simulacrului de alegeri, cu 300 de persoane în sală, dintre care cine știe câți erau veniți din alte localități sau chiar din afara partidului. La alegeri ar fi trebuit să voteze 914 de membri legitimi, cuprinși într-un convocator și validați prin procedurile premergătoare. Îmi cer scuze membrilor PNL, simpatizanților PNL și orașului Timișoara pentru spectacolul la care au fost martori, deși nici eu și nici echipa mea nu am cauzat așa ceva. Nu am anticipat o confruntare fizică și am semnat contract cu o firmă de pază doar pentru asigurarea fluxului la intrare și pentru respectarea normelor de prevenire a răspândirii Covid-19. Nici prin cap nu mi-a trecut că, într-o țară democratică, în orașul Revoluției, 200 de oameni pot forța ușile și pot prelua nelegitim o conferință de alegeri”, adaugă preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.

Nica își termină postarea spunând că „evenimentul de la Filarmonica Timișoara va rămâne o pată neagră pe obrazul PNL. La fel ca recentele alegeri PNL de la Vaslui sau de la Pitești. În doar o săptămână, cu implicarea unor oameni de care mă dezic total, alegerile interne PNL s-au transformat într-o serie de bâlciuri violente. Iar pentru că setea de putere personală nu poate justifica vreodată distrugerea unui partid, spun cu părere de rău că, după ziua de sâmbătă, Ludovic Orban nu mai este președintele meu PNL”.

Sâmbătă au avut loc alegeri pentru conducerea PNL Timişoara, însă susținătorii celor doi candidaţi, Cosmin Tabără și Raul Ambruş, s-au certat din cauza delegaţilor. Alin Nica a suspendat scrutinul, însă mai mulți liberali au rămas în sală și l-au ales pe Raul Ambruş drept președinte PNL Timişoara.

