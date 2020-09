Allen Coliban este noul primar al Brașovului

Foto: Facebook/ Allen Coliban

Allen Coliban, candidat USR PLUS, a câștigat alegerile pentru funcția de primar al Brașovului. Coliban a reușit să-l învingă pe George Scripcaru, candidat din partea PNL, care ocupa funcția de primar din 2004.



Astfel, potrivit rezultatelor provizorii după alegerile locale de duminică, după centralizarea a 82,9% din voturi, Allen Coliban a câștigat Primăria Brașov cu 41%. George Scripcaru a reușit să obțină 37,63% din voturi.



În Brașov, prezența la urne a fost de 34,54%.



Allen Coliban, în vârstă de 41 de ani, s-a născut și a crescut în Șcheii Brașovului. Acesta a absolvit Colegiul Național „Andrei Șaguna”, iar, ulterior, a studiat la Universitatea Politehnică din București și Universitatea Transilvania.



După studii, Coliban s-a întors să locuiască în Brașov.



Acesta are o experiență de 10 ani în IT, 8 ani în consultanță de business și fonduri europene, 6 ani în dezvoltare organizațională și managementul performanței.