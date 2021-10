Andrei Caramitru lansează o ipoteză ȘOC pentru funcția de premier

andrei caramitru/facebook

Andrei Caramitru, fostul consiliier al președintelui USR PLUS, Dan Barna, se exprimă acum împotriva fostului său șef, considerând că nu are nicio șansă să obțină susținerea necesară pentru formarea unui nou guvern. Totodată, el lansează o ipoteză surpriză pentru funcția de premier.

"Comentariile din zona USR sunt hilare. Mai oameni buni, sa va explic ce naiba :

- Ciolos nu are nici o șansa sa facă guvern. PNL, UDMR si PSD plus evident AUR au spus clar ca nu ii interesează sa participe la negocieri si sa îl voteze. Toți. Deci va fi absolut imposibil - si ar trebui Dacian sa iasă peste 2-3 zile sa zică ca nimeni nu vrea reforme si asta e, USR a încercat, se lupta cu sistem ticăloșit etc etc

- După asta, Iohannis va propune un nou prim ministru. Eu cred, am așa un Feeling, ca va fi Ciucă nu Câțu. Argumentele sunt multe si clare : a fost prima alegere a lui Iohannis acum ceva timp (însă PNL nu a vrut atunci); pentru el e perfect sa aibă puterea in PNL împărțită la 2 oameni loiali, nu sa creeze un pol de putere in jurul primului ministru; ar da bine la populație, lumea s-ar mai calma; ar pune in ofsaid total pe USr care va fi invitat in noul guvern cu 2 miniștri irelevanți, complicat de spus însă nu la așa ceva deci sunt neutralizați.

Așa ca - uitati de Dacian, tema nu e relevantă, si atenție la Ciucă", scrie acesta, pe Facebook.