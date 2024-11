Liberalii îi acuză pe social-democrați de plagiat

„Am observat o tendință foarte interesantă, și anume aceea ca proiecte pe care Partidul Național Liberal le propune în procedură legislativă să fie preluate și să devină parte a programului de guvernare al PSD. Aveți aici două exemple pe care le-am selectat din acest program de guvernare. Aceste două chestiuni pe care le vedeți aici sunt reglementate sau propuse spre reglementare în două proiecte legislative aflate aici, în Camera Deputaților, în procedură și pe care noi le-am cerut de mai multe ori pe ordinea de zi a unor comisii. Din păcate, partenerul de guvernare s-a opus”, spune liderul deputaților liberali, Gabriel Andronache.

El precizează că este vorba despre „impozit 0 venit, inclusiv scutirea de asigurările de sănătate în timpul studiilor de licență și masterat”.

„Păi avem aici, în Camera Deputaților PLx 263, inițiativă liberală, care trebuie să mai treacă de o singură comisie pentru a deveni lege. De aceea îi rugăm pe colegii noștri ca astăzi sau mâine în Comisia de Buget Finanțe să voteze acest proiect, mai ales că și l-au asumat prin viitorul program de guvernare. Ce sens are să așteptăm, nu știu câți ani de zile, ca această chestiune să devină lege, când am putea ca mâine sau cel târziu, săptămâna viitoare, această chestiune să devină lege? (...) Deci PSD, vă rugăm, votați această lege, pentru că nu are sens să așteptăm să treacă alegerile”, adaugă Andronache.

El spune că un alt alt proiect pe care PSD și-l asumă prin programul de guvernare este programul Student First Company -schemă de ajutor de stat prin granturi de 50.000 de euro per beneficiar și crearea de start-up-uri în 4 ani de zile.

„Păi tot așa, avem în procedură la Camera Deputaților proiectul inițiat de domnul președinte, domnul senator Nicolae Ciucă, PLX 383/ 2024, proiect de lege pentru instituirea programului de finanțare . Este un proiect pe care domnul președinte l-a propus după ce a avut întâlniri cu asociațiile studenților din străinătate. (...) Iată proiecte, programe extrem de importante, pe care cred eu că merită să le susținem și să le adoptăm prin vot final săptămâna viitoare. Sunt proiecte liberale, nu trebuie să figureze într-un program de guvernare PSD, ci trebuie doar să se acorde votul pentru aceste proiecte. Dacă nu se va acorda votul, înseamnă că sunt doar minciuni electorale”, încheie Andronache.

(sursa: Mediafax)