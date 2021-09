Angajații CJ Suceava, puși să învețe cum stă treaba cu planificarea strategică 

Achizițiile trăsnite au devenit un sport național când vorbim despre administrațiile locale. De la an la an, tot mai inventivi, edilii găsesc cele mai ingenioase contracte pentru a sifona banii publici, fie pentru a alimenta cu fonduri firmele de partid, fie pentru a-și fideliza angajații, mulți dintre ei veniți pe filieră politică. Chiar și în această perioadă, marcată de criza economică, multe autorități locale nu vor să renunțe la această politică. Asta în timp ce premierul Cîțu ne spune că la depășirea crizei vor contribui, alături de investițiile private, cele publice, orientate spre domeniile inovative și spre acele zone care pot să aducă plus valoare comunităților locale. Realitatea din teren se vede însă altfel față de cea de la Palatul Victoria.

De exemplu, președintele Consiliului Județean Suceava, liberalul Gheorghe Flutur, fost mare PDL-ist, a ajuns la concluzia că angajații săi trebui școlarizați un pic. Flutur consideră că ei trebuie să înțeleagă și să dobândească „cunoștințe teoretice și practice pentru aplicarea conceptului de planificare strategică în administrația publică, înțelegerea conceptului de planificare strategică și a contextului planificării strategice în România și în Uniunea Europeană”. Probabil că și-a dat seama că angajații CJ Suceava nu au habar de ce înseamnă planificarea strategică, realizând acum că județul pe care-l păstorește din 2016, după ce a mai fost președinte al CJ în perioada 2008-2012, este printre cele mai sărace din România. Pentru a corecta această situație ce nu mai poate continua, CJ Suceava va organiza o licitație pentru achiziționarea de servicii menite să umple golul din cunoștințele angajaților. Totul se va petrece sub forma unor cursuri online ținute de firma care va fi aleasă, pe o perioadă de 10 luni. De ele vor beneficia 50 de angajați, iar pentru aceasta CJ Suceava este dispus să plătească până la 114.500 de lei, fără TVA. Firmele care doresc să predea cursuri de planificare strategică angajaților CJ Suceava au ca termen-limită pentru depunerea ofertelor data de 16 septembrie, ora 12.00.

Manualul de Planificare Strategică, un document care deja există

Și dacă tot vrea să-și dea pe brazdă angajații și să-i învețe cum devine treaba cu planificare strategică în administrația publică, îi aducem aminte lui Gheorghe Flutur că în noiembrie 2009, pe vremea când Executivul era condus de PDL-iști, Secretariatul General al Guvernului publica Manualul de Planificare Strategică, acesta fiind realizat în cadrul proiectului „Dezvoltarea procesului de formulare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale”, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin Programul Phare (http://sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/manual-planificare-strategica.pdf). Din debutul lucrării aflăm: „Manualul trebuie considerat un document în lucru, deoarece dezvoltarea sa va continua în timp. Pe baza experienţei de utilizare, conţinutul, structura şi formatul acestuia se vor schimba şi îmbunătăţi fără îndoială”, deci este posibil să existe și variante up-gradate ale acestuia. Conform definiției date de manual, „Planurile strategice: descriu în mare direcţia viitoare a unei instituţii. Se axează pe o vedere de ansamblu dintr-o perspectivă pe termen lung. Deoarece este întocmit de un colectiv, planul strategic ajută la clarificarea priorităţilor şi la unificarea personalului în urmărirea aceloraşi obiective comune. Planificarea Strategică oferă oportunitatea de a rezolva chestiuni fundamentale şi de a susţine iniţiative şi reforme importante. În cele din urmă, Planurile Strategice servesc drept instrumente de comunicare atât pentru personal, cât şi pentru factorii externi”. Clar, nu?

Dacă Manualul de Planificare Strategică realizat de Guvern nu este suficient, pentru clarificări suplimentare le recomandăm lui Gheorghe Flutur și angajaților de la CJ Suceava să citească și lucrarea „MANAGEMENT STRATEGIC ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ”, publicată în 2003 de Călin Hințea și Cristina Mora în Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative. Dacă nici așa nu se lămuresc, atunci e clar: au nevoie de cursuri intensive, indiferent cât de scumpe sunt.

Pandemia stimulează setea de cunoaștere în jud. Neamț

Și în județul Neamț pasiunea pentru studiu este de nestăvilit. De exemplu, Primăria Oniceni, condusă de Bogdan Duminică (PSD), a achiziționat luna trecută cursuri de perfecționare pentru angajații săi. Și cum învățatul este un proces greu, este bine ca el să fie stimulat sub diverse forme. Pentru aceasta, primăria din Oniceni s-a gândit ca procesul de studiu să se deruleze într-o locație deosebită, mai precis în stațiune Bran, din județul Brașov. Prețul unui curs era de 950 de lei, cost ce includea participarea la sesiunea de training pentru o persoană, mapă și suport de curs. Cazarea în unitatea hotelieră era de 2.140 de lei pentru 3 nopți și includea regim all inclusive. Primăria Oniceni s-a făcut remarcată și anul trecut, când scotea la licitație, în primăvară, într-o perioadă în care țara se închidea din cauza pandemiei de coronavirus, un contract de 40.000 de lei pentru achiziția serviciilor de organizare a spectacolelor „live cu mari artiști de folclor, etno, petrecere, disco, dance, ușoară, etc”( plasarea greșită a virgulei aparține primăriei - n.red).

Fără cursuri la mare și la munte

Agenția Națională a Funcționarilor Publici a pregătit un proiect prin care dorește transparentizarea cheltuielilor făcute din bani publici pentru formarea profesională a funcționarilor publici. Proiectul prevede că aceste cursuri se vor face doar în mod excepțional în alte locații decât cele de la sediu, fie cel al formatorului, fie al instituției respective, fie online. De asemenea, costurile implicate de aceste cursuri vor fi în mod obligatoriu publicate pe site-ul instituției, în caz contrar urmând să se aplice penalizări.