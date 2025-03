Crin Antonescu, în județul unde Victor Ponta a ieșit deputat: Eu nu sunt un trădător

Crin Antonescu a spus, în fața social-democraților din Dâmbovița, că se va referi o singură dată la Victor Ponta, însă nu l-a numit.

„Un candidat (la prezidențiale - n.r.), și e singura dată când mă refer la el, altfel o să țin o conferință și poate chiar să scriu o carte... încă una de scris... Un candidat care a fost adus recent de domnul Ciolacu în PSD, a fost adus aici, la dumneavoastră, și făcut deputat PSD de Dâmboviță, care a fost consilierul economic al premierului Ciolacu, are nerușinarea să spună că ăsta este un guvern foarte prost, că România are un deficit îngrozitor și că nu are cum să rămână Ciolacu prim-ministru, aduce el pe cineva competent. Că e Georgescu, dacă ciuntim ceva de la Georgescu, că cine știe cine”, a spus Antonescu.

Refererindu-se la Ponta, Antonescu a spus că el nu a trădat niciodată pe nimeni, speculând, practic, că Ponta a trădat partidul.

„Eu nu sunt un trădător. Eu n-am trădat pe nimeni niciodată, eu n-am abandonat pe nimeni niciodată, eu n-am înșelat pe nimeni niciodată. Poate m-am înșelat eu, poate am greșit, dar n-am trădat pe nimeni niciodată. Așadar, nu mă interesează câte voturi costă asta sau nu, vreau să-i mulțumesc lui Marcel Ciolacu, ca președinte al PSD”, a mai spus Antonescu.

Antonescu a precizat că se relația dintre el și președintele PSD, Marcel Ciolacu, dar și între el și ceilalți lideri politici ai coaliției, Ilie Borojan, Kelemen Hunor, Varujan Pampucceanu este una corectă, „apropo de zvonurile că nu se înțelege candidatul cu coaliția”.

