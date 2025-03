Crin Antonescu, despre ultimele sondaje apărute: Finala e încă departe pentru toți

„Finala e încă foarte departe pentru toți, inclusiv pentru domnul Simion, care pare a fi consacrat drept moștenitorul en-titre al lui Călin Georgescu", a declarat Antonescu în emisiunea „News Pass" de la B1 TV.

Candidatul susținut de alianța România Înainte a subliniat că nu candidează în numele partidelor: „Eu nu candidez pentru aceste partide, nu candidez nici măcar în numele lor, ci susținut de ele".

Antonescu a menționat că sondajele „au un efect psihologic", dar nu trebuie considerate „literă de lege" și că temele de politică externă și tema păcii au depășit în importanță temele clasice de campanie.

„Eu am privit cu rezervă toate sondajele și cele în care pe cercetările noastre au fost mereu pe locul 2, cu cifre asemănătoare cu ce am văzut în ultimele zile, dar finala e încă departe. Campania electorală propriu-zisă n-a început, mobilizarea tuturor resurselor. Discuțiile care au existat în tabăra mea, ca să spun așam au existat, au fost și construite, au fost și construcții de presă. N-am mai stat să le deconstruim că alta e preocuparea, dar discuțiile sunt legate nu de poziția mea pe locul 2 în sondaje, sunt legate de eforturile de mobilizare a unor resurse care sunt într-adevăr considerabile și am mai spus de foarte multe ori, o s-o mai spun o dată cu plăcere, cu metodă, cu răbdare: treaba mea este să fac o campanie în care, sigur, să angrenez cât mai mulți oameni din aceste partide, din susținătorii mei, dar în care să angrenez mai ales idei, propuneri, soluții. În rest, mobilizarea de partid este treaba partidelor, eu nu sunt nici președinte, nici secretar general la aceste partide, nu mai sunt nici măcar membru”, a spus Antonescu.