Alegeri prezidențiale. Vasile Dîncu spune că PSD susține candidatura lui Crin Antonescu

Eu nu am auzit social democrați care să susțină candidatura lui Ponta, a explicat Vasile Dîncu răspunzând unei întrebări a jurnaliștilor.

„Din acest punct de vedere, (al susținerii pentru Antonescu n.r.) nu am emoții”, a spus Vasile Dîncu, adăugând că „nu vom repeta greșeala pe care am făcut o în toamnă când nu am înțeles valoarea colaborării”.

„Sunt convins că vom acționa conform acestei înțelegeri”, a precizat Vasile Dîncu.

Aflat pe scenă, Crin Antonescu a descris colaborarea cu reprezentanții PSD drept „impecabilă”.

„În plus pentru mine prezența profesorului Vasile Dîncu este emblematică și mă onorează”, a spus Antonescu.

El s-a declarat optimist în ceea ce privește alegerile din luna mai. „Nimeni în afară de mine nu este sigur că va intra în turul doi”, a declarat Antonescu.

Candidatul Crin Antonescu se află sâmbătă la Cluj-Napoca pentru a participa la un miting. Potrivit organizatorilor, la manifestare s-au adunat circa 20.000 de oameni.