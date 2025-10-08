x close
AUR inițiază o moțiune simplă împotriva ministrului USR al Economiei

de Redacția Jurnalul    |    08 Oct 2025   •   11:30
Sursa foto: Agerpres/Radu Daniel Miruță

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat depunerea unei moțiuni simple împotriva ministrului Economiei, Radu Daniel Miruță, susținută de 39 de colegi, acuzând favoritisme politice și transformarea ministerului într-o agenție de plasare a forței de muncă pentru membrii USR.

„Am pregătit o moţiune pe care o înmânez, susţinută de 39 de senatori, intitulată: «Ministrul Radu Daniel Miruţă – dovada vie că USR şi PSD – PNL sunt aceeaşi mizerie. Ministerul Economiei – transformat în agenţie de plasarea forţei de muncă pentru membrii şi simpatizanţii USR»”, a afirmat Petrişor Peiu.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat când va fi dezbătută şi votată moțiunea AUR.

„Moţiunea simplă depusă de domnul senator Peiu în numele semnatarilor, în condiţiile respectării regulamentului, va fi dezbătută şi votată luni, 13 octombrie, ora 16:00”, a spus Abrudean.

