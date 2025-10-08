AUR inițiază o moțiune simplă împotriva ministrului USR al Economiei

„Am pregătit o moţiune pe care o înmânez, susţinută de 39 de senatori, intitulată: «Ministrul Radu Daniel Miruţă – dovada vie că USR şi PSD – PNL sunt aceeaşi mizerie. Ministerul Economiei – transformat în agenţie de plasarea forţei de muncă pentru membrii şi simpatizanţii USR»”, a afirmat Petrişor Peiu.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat când va fi dezbătută şi votată moțiunea AUR.

„Moţiunea simplă depusă de domnul senator Peiu în numele semnatarilor, în condiţiile respectării regulamentului, va fi dezbătută şi votată luni, 13 octombrie, ora 16:00”, a spus Abrudean.