Avertismentul lui Băsescu: Aşa cum arată sondajele azi, Nicuşor Dan, PNL şi USR – PLUS pierd Capitala

Traian Băsescu, candidatul PMP la Primăria Capitalei, a lansat un atac dur la adresa premierului Ludovic Orban. Fostul președinte consideră că strategia lui Orban de eliminare a PMP din alianța pentru București duce la pierderea alegerilor în Capitală pentru Alianța PNL – USRPLUS.

„În cursul zilei de sâmbătă, liderii USR şi PNL, Barna şi Orban, l-au scos la plimbare prin târg ca pe urs, pe însuşi Nicuşor Dan. Nenorociţii i-au legat de gât un carton mare pe care au desenat nişte cifre, au scris sub ele SONDAJ falsificând realitatea momentului. Să faci asta în ziua în care casele de sondaje îşi fac calibrarea şi toate partidele importante află intenţia de vot a momentului este o mare prostie”, a spus Băsescu.

Acesta a reclamat că lui i s-au tăiat 10 procente din sondaj, ceea ce ar fi doar o încercare de a redirija voturile sale.

„Barna şi Orban l-au vândut pe Nicuşor Dan înainte de începerea campaniei, când, în ultima clipă au scos din alianţă PMP care ar fi garantat victoria dreptei, la fel cum de un an asigură guvernului Orban menţinerea la guvernare blocând moţiunile de cenzură. Aşa cum arată sondajele azi, Nicuşor Dan, PNL şi USR – PLUS pierd Capitala. Sper să nu am dreptate, dar dacă va fi aşa dragă Orban Ludovic, eu te scot în şuturi de la Palatul Victoria şi te las fără serviciu”, a mai spus Traian Băsescu.

Acesta a negat că s-ar retrage din cursa electorală în favoarea lui Nicușor Dan.

Sursa: Mediafax