Barna, despre revocarea lui Nazare: Este un subiect intern al PNL

Revocarea din funcție a ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, este un subiect intern al PNL, declară copreședintele USR PLUS Dan Barna, care apreciază că nu vor mai exista revocări în perioada următoare.

„Am luat act de această decizie. Știam că există niște probleme de comunicare și erau anumite nemulțumiri are premierului pe care i le-a comunicat și ministrului de Finanțe, ni le-a comunicat și nouă. Nu îmi propun să comentez acest lucru, este o decizie în zona Partidului Național Liberal. În protocol se spune că premierul trebuie să discute cu partidul care a făcut nominalizarea și înțeleg că a avut loc. (...) Nu s-a făcut la nivelul coaliției vreo analiză sau vreo evaluare ca să pot să dau concluzii publice. Este decizia premierului pe un minister care aparține PNL. Este un subiect intern al PNL, din punctul nostru de vedere”, spune Dan Barna despre revocarea ministrului de Finanțe.

El precizează că Florin Cîțu l-a informat de două ori pentru a-i comunica intenția de revocare din funcție a lui Alexandru Nazare.

De asemenea, copreședintele USR PLUS afirmă că nu vor fi evaluări ale miniștrilor USR PLUS în perioada următoare: „Nu există nicio discuție legată de remanierea vreunui ministru USR PLUS. Avem un protocol al coaliției, iar acel protocol trebuie respectat”.

„Eu cred că nu. Nu există listă neagră sau așa ceva”, menționează Barna, întrebat dacă va urma o remaniere a Guvernului.

(sursa: Mediafax)